Россия вряд ли сделает «качественный прыжок» в войне против Украины. Путин хочет выиграть время — отчет разведки Эстонии 8 февраля, 14:26 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Россия вряд ли достигнет «качественного прыжка» в своей способности вести полномасштабную войну против Украины, но диктатора Владимира Путина не остановить, несмотря на неудачи на фронте за первый год вторжения. Об этом говорится в ежегодном отчете внешней разведки Эстонии, который пересказывает Bloomberg.



В разведке считают, что ключевым фактором для главы Кремля является «ослабление поддержки со стороны союзников, таких как США и НАТО». Там заявили: даже когда военные планы РФ по захвату провалились из-за способности Украины защитить себя, санкций США и ЕС, «правительство Путина не проявляет признаков слабости и способно развернуть инструменты пропагандистского империализма».

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«Путин тянет время, считая, что Украина и Запад истощатся раньше России. Путин думает, что может „разбомбить“ Украину и посадить за стол переговоров», — говорится в отчете эстонцев.

По данным разведки, российская элита все больше озабочена тем, что Путин «сошел с ума», но большинству из них не хватает мужества сделать реальные шаги к переменам. В Эстонии предполагают, что в потенциальной постпутинской России «не существует ни одной значительной группировки, которая разделяла бы демократические ценности». Вместо этого за власть борются «радикальные», в частности основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров.

Эстонские разведчики назвали авторитарный режим Путина «Советским Союзом 2.0, где на горизонте не видно нового Горбачева, не говоря уже об Ельцине». Также они переживают, что вторжение России повысило риск военного конфликта в странах Балтии.

«Поскольку дальнейшая мобилизация и запланированные масштабные российские военные учения позже в этом году, как ожидается, усилят напряженность на восточном фланге НАТО», — пересказывает доклад агентство.

Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью Eesti Päevaleht тоже заявил, что в случае поражения Украины в развязанной Россией войне ее ресурсы могут отобрать и направить против стран Запада.

Применение тактического ядерного оружия Россией против Украины эстонские разведчики считают маловероятным из-за «международной оппозиции и низкой военной эффективности». Ее называют «ядерной картой», которую Путин продолжает держать на столе как «инструмент антизападного влияния» и чтобы отговаривать союзников Украины ей помогать.

