«Путин и приспешники меняют риторику». Стратегия армии РФ — сорвать возможности блицкрига для Украины — интервью NV с Вадимом Денисенко 5 февраля, 20:27 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин в Волгограде не сказал ни слова о денацификации, а это значит, что в Кремле меняют риторику, понимая, что сделать ничего на территории Украины военным путем им не удастся, считает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В интервью Radio NV, почему ядерные угрозы не закончатся нажатием на ядерную кнопку и по какой стратегии сейчас движется российская армия.

— В штурмовые бригады МВД должны вступать добровольцы. Хотелось бы от вас услышать о целях подразделений и отличиях от уже существующих.

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— Насколько я понимаю, принято решение о создании именно штурмовых бригад. То есть бригады, которые будут задействованы непосредственно в наступлении.

Раньше шли ВСУ, затем зачисткой занималась Нацгвардия Украины. В этом случае производятся штурмовые бригады, которые будут вместе с ВСУ непосредственно участвовать в наступлении, в первой линии.

— То есть они будут хорошо вооружены? Потому что многие эксперты об этой новости говорят, что Украина хочет как-то повторить успех Азову.

— В частности, наверное, да. Но действительно, это будут хорошо вооружены, мотивированы новые бригады. Создается пять новых бригад. Бригада — это примерно 5000 человек, которые будут иметь соответствующую технику, соответствующее вооружение и будут заточены, прежде всего, на наступательные действия.

— Почему эти бригады не могут быть созданы в составе ВСУ? И кто туда должен идти? Какие критерии отбора? Чем отличаются от обычной мобилизации?

— Я не являюсь представителем Нацгвардии, вряд ли могу сказать больше того, что было сказано. Наверное, не совсем вопрос.

Но могу сказать, что в Вооруженных силах, как я понимаю, тоже все время происходит создание новых бригад, все время происходит пополнение. По всей видимости, все же было принято решение, что для усиления Национальной гвардии создаются именно штурмовые бригады в Нацгвардии.

— Министр обороны Алексей Резников французским СМИ заявил, что Россия мобилизовала полмиллиона солдат, готовится к наступлению к двум направлениям. Возможно, это будет либо Донбасс, либо юг. С учетом их склонности к символизму и датам, вероятно, что оккупанты могут что-то попытаться сделать к годовщине вторжения. Что Путин может попытаться до 24 февраля?

— Я, в отличие от большинства экспертов, считаю, что мы слишком много внимания уделяем датам. И наши все прогнозы никогда не сбываются. Я помню, что и до 9 мая они собирались что-то делать, и до 22 июня, в другие даты. На самом деле, я бы не привязывался к дате 24 февраля.

Что они могут делать? Мы уже сейчас это видим. По состоянию на сегодняшний день россияне уже де-факто предприняли попытки наступления на территории Донецкой области. Прежде всего, это то, о чем мы говорим в ежедневном режиме, — Бахмут, Угледар и Авдеевка. Они концентрируют сейчас достаточно сил в районе Луганской области, где, очевидно, хотят перейти тоже в контранступ или, как минимум, остановить наше наступление в районе Кременной.

Как говорилось на этой неделе в некоторых СМИ, части Вагнера опрокидываются именно на южное направление. Можно предположить, что они будут пробовать делать эту разведку боем на запорожском или павлоградском направлении. Они будут пытаться делать еще одно наступление. В этом я думаю, что сходятся абсолютно все эксперты.

Надеюсь, что им ничего не удастся. Но последняя речь Путина в Волгограде к годовщине Сталинградской битвы показывает, что Путин готовит россиян к тому, чтобы, во-первых, сорвать любые возможности блицкрига для Украины. Несмотря на заявления, что нам будет поступать все больше техники, россияне хотят сорвать любые возможности для блицкрига. И на это нацелена в первую очередь вся российская стратегия, стратегия российской армии.

С другой стороны, он попытается что-то сделать на Донбассе или на юге. Или одновременно и на юге, и на Донбассе. Но говорить о том, что у них сейчас и возможности, и силы сделать какие-то огромные рывки, а тем более повторять 24 февраля и делать наступления одновременно из нескольких частей Украины… Это точно нереалистично сейчас.

— По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, 326 тысяч кафиров на украинской территории. Что они еще могут собрать и направить к нам в ближайшей перспективе?

— Этих, которых они сейчас мобилизуют, будут пробовать направлять на территорию Украины. В первой волне мобилизации они набирали около 300 тысяч. По разным данным, как минимум где-то 150 тысяч находятся до сих пор на учениях, до сих пор их тренируют для будущих, очевидно, опрокидываний на территорию Украины.

В этом случае нужно следить за тем, где они скапливают войска, где они скапливают технику и боеприпасы. Пока что можем точно сказать, что на севере этого нет, на территории Беларуси этого нет. Видим определенную концентрацию на территории Луганской области. Достаточно много (в свое время) было переброшено в район Мелитополя на юге Украины. Потому что Мелитополь — это, мне кажется, ключевая точка этой войны. Но за этим нужно следить.

Переброска такого количества войск, техники — это не дело одного дня. Это невозможно сделать в течение нескольких часов и сказать, что «завтра уже начинаем». Нужно накопить это количество людей, где-то их рассортировать, чем кормить и так далее. Я не говорю уже о опрокидывании техники и боеприпасов.

Разведка за этим смотрит фактически 24/7.

— На 22 или 23 февраля в России у Путина намечено обращение. И вроде бы Россия еще на 24 февраля будет созвать Совбез ООН. Очевидно, что они хотят что-то попытаться осуществить. Это для того чтобы вернуть мир и Украину к теме переговоров?

— Нет, я думаю, что по состоянию на данный момент ни о какой модальности переговоров вообще речь не идет.

Если говорить о заседании ООН, то они будут использоваться исключительно для внутренних политических целей. Они в очередной раз предъявят какую-нибудь историю о биолаборатории или какой-то другой чепухе, попытаются вокруг этого сделать некую информационную кампанию внутри РФ. Даже в Китае и Индии им в особенности ничего не получится.

Если говорить об обращении в Госдуму, которое должно было состояться еще в ноябре 2022 года. Сейчас просто внутриполитическая ситуация в России несколько изменилась.

В октябре-ноябре еще очень памятным было отступление от Херсона. Элиты реально находились во фрустрации, а некоторые даже в панике и в испуге. Начиная с конца 2022 г. и в январе 2023 г. в России российским пропагандистам удалось стабилизировать внутреннюю ситуацию. Их ура-реляции о том, что мы взяли Бахмут, мы взяли Соледар… Бахмут, который они еще не взяли, но об этом они говорят в ежедневном режиме. Плюс они де-факто овладели военкором, смогли стабилизировать ситуацию в телеграмм-каналах.

И сейчас внутриполитическая ситуация намного стабильнее, и теперь Путин может хоть с чем-нибудь выходить в Госдуму. В ноябре ему нечего было вообще говорить.

Сейчас он будет говорить почти то же, что он говорил в Волгограде 2 [февраля], на годовщину Сталинградской битвы. То есть он будет в очередной раз намекать на ядерное оружие, в очередной раз будет говорить о том, что они должны уволить народы Донбасса, что цели «СВО» будут достигнуты. Весь этот набор штампов, он говорит все время.

Единственное, на что нужно обратить внимание нам всем, и это то, на что немногие обратили внимание после его выступления в Волгограде: Путин и его приспешники перестали говорить о том, что мы уволим все руководство Украины, мы денацифицируем Украину. Не было сказано вообще ни слова о денацификации. То есть они меняют риторику, понимая, что сделать нечего на территории Украины военным путем (особенно каких-то прорывов) им не удастся. Они не могут даже продолжать обещать это своему народу.

— В том же выступлении он говорил о немецких танках, которые вроде бы на «отечество», на Россию идут, снова. То есть все же пока это работает, да?

— Когда тебе каждый день это говорят, безусловно. Им удалось стабилизировать ситуацию внутриполитическую. Повторюсь. После Херсона, особенно в Москве и Петербурге, начались в элитах достаточно панические настроения. Теперь им удалось это стабилизировать. Сейчас они смогли своему населению втюхать вроде бы победу в Бахмуте. И в сознании рядового россиянина у них сейчас на фронтах все нормально и дальше они будут двигаться вперед.

Но если говорить о попытках навязать идею «народной, священной» войны, которые они пытаются делать уже несколько месяцев, пока им этого не удается. Не удается по одной простой причине: народная война предполагает то, что ты поднимаешься с дивана у телевизора и уходишь в военкомат. На такие вещи россияне не желают идти. И народная война для него это что-то далекое, он не хочет это слушать. [Россиянин] хочет [на это] смотреть в телевизоре. И если бы завтра ему сказали, что война закончилась, давай останавливаться, я думаю, что он был бы самым счастливым человеком в мире. Но если власти говорят, что будем еще дальше пробовать что-то делать, он не будет выступать против этого, к сожалению.

— Если говорить о ядерном оружии, этот снова поднявший Путин баян мы видим, что и экспрезидент РФ Дмитрий Медведев об этом пишет. На кого это ориентировано? На население? Есть ли все же внешний адресат?

— Безусловно, это, прежде всего, внешний адресат. Безусловно, Путину нужно хоть как-то пугать Запад, хоть чем-нибудь. Но даже его последнее заявление было гораздо мягче, чем 24 февраля. Важно сравнить эти речи, мы многое новое для себя увидим.

24 февраля он просто жестко заявлял, что если кто-нибудь попытается помогать Украине, то наш ответ будет страшным. Сейчас он гораздо более вяло заявляет о ядерном оружии. А моя личная точка зрения (я ее говорю с первого дня войны): он, будучи социопатом по психотипу, а это в свою очередь на многое влияет в его системе мышления и системе его работы, в душе невероятный трус. И потому никогда на красную кнопку он не нажмет. Это моя личная точка зрения. Я всегда всем ее говорю.

— Если предположить самое страшное, не исключать эту возможность. Этот ядерный удар должен произойти на территории Украины? А он может где-нибудь случиться на объектах НАТО?

— Я еще раз повторюсь: ни один ядерный удар Путин наносить не будет. Во всяком случае, по состоянию на данный момент, ничто об этом не говорит.

Он прекрасно понимает, что, во-первых, это ни к чему не приведет. А во-вторых, что не менее важно: как только он это сделает, становится врагом не только для коллективного Запада, но и для своих союзников, прежде всего для Китая. Потому что Китай меньше всего заинтересован в том, чтобы сейчас изменились правила безопасности игры в мире.

В этом случае для китайцев это безусловно глубоко недопустимый момент. Недаром на саммите Большой двадцатки было совместное заявление Си Цзиньпина и Байдена именно по поводу ядерного оружия. И с того момента даже Медведеву на время запретили говорить о ней.

И только сейчас они снова возвращаются к ядерному шантажу, как к последнему доводу, потому что понимают, что реально на поле боя им ничего не удается.