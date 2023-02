Не дать передышку Путину. Почему любой вариант перемирия без вывода войск РФ обречен на провал — американский историк 8 февраля, 12:47 Военнослужащие ВСУ стреляют из немецкой Panzerhaubitze 2000 в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Любая попытка договориться о прекращении огня без вывода российских войск с территории Украины будет лишь передышкой для Владимира Путина, после которой он возобновит свою агрессию.

В этом уверен Роберт Каган, историк из Брукингского института (США), автор новой книги The Ghost at the Feast: America and the Collapse of World Order, 1900−1941 (Призрак на пиру: Америка и крах мирового порядка, 1900−1941).

Известный американский журналист Томас Фридман, колумнист New York Times, побеседовал с Каганом о войне России против Украины, о чем рассказывает в своей новой колонке.

«В своей книге, — сказал Каган, — я привожу цитату из обращения [к Конгрессу президента США] Франклина Рузвельта О положении дел в стране 1939 года. В то время, когда американской безопасности ничто не угрожало — Гитлер еще не вторгся в Польшу, а падение Франции было почти невозможно представить — Рузвельт настаивал, что «в жизни людей наступают времена, когда они должны готовиться защищать не только свои дома, но и догматы веры и человечности, на которых основаны их церкви, их правительства и сама цивилизация».

Аналогичные дебаты разгораются в США и сейчас, добавляет от себя Томас Фридман, перечисляя вопросы, которые звучат в американском обществе: «Действительно ли стоит рисковать началом Третьей мировой войны, чтобы вытеснить Россию с востока Украины? Разве мы уже не причинили Путину такой ущерб, что он не скоро попытается повторить что-то подобное его действиям в Украине? Пришло ли время для «грязной сделки» [договоренностей по принципу «мир в обмен на территории]?».

Фридман прогнозирует, что именно эти вопросы будут стоять в центре внешнеполитических дебатов в США в 2023 году, и поэтому попросил историка Роберта Кагана внести свой вклад в эту дискуссию.

«Любые переговоры, в результате которых российские войска останутся на украинской земле, будут лишь временным перемирием, передышкой перед следующей попыткой Путина, — ответил Каган он. — Путин находится в процессе полной милитаризации российского общества, как это сделал Сталин во время Второй мировой войны. Он настроен на долгую перспективу, и он рассчитывает на то, что Соединенные Штаты и Запад устанут от перспективы длительного конфликта — как уже показали левые и правые изоляционисты из Института Куинси и Конгресса».

Историк также комментирует аргументы американских изоляционистов, призывающих поставить безопасность граждан США выше ценностей демократии: «То, что Соединенные Штаты несовершенны и порой глупо используют свою мощь, не подлежит сомнению. Но если вы не можете честно ответить на вопрос, что произойдет в мире, если Соединенные Штаты останутся привержены только сами себе, значит, вы несерьезно относитесь к этим сложным вопросам», — констатировал он.