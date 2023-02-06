Анализ ISW. Как нерешительность Путина демонстрирует его стремление избегать рисков, которые могут привести к эскалации c НАТО 6 февраля, 11:31 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин с осторожностью подходит к принятию решений, которые могут поколебать его статус-кво. Именно поэтому риски ядерной эскалации или войны с НАТО маловероятны.



Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 5 февраля, посвященной осторожному подходу главы Кремля к принятию решений в войне России против Украины после начала полномасштабного вторжения.

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По мнению экспертов, нерешительность Путина демонстрирует его стремление избегать рискованных шагов, которые могут угрожать его правлению или привести к международной эскалации. Это при том, что его «максималистская и нереалистичная цель — полное завоевание Украины — вероятно, требует рискованных решений, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех».

Путин постоянно игнорировал, откладывал или частично реализовывал необходимые практические решения по вторжению, пишет ISW. Там предполагается, что диктатор исходил из ошибочного предположения, что российские войска могут заставить Киев капитулировать без значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.

Аналитики Института перечисляют проявления, которые, по их мнению, свидетельствуют о нерешительности Путина.

Он не хотел отдавать приказ о полной мобилизации после дорого обошедшегося захвата Северодонецка и Лисичанска в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, которые истощили большую часть обычных вооруженных сил России.

после дорого обошедшегося захвата Северодонецка и Лисичанска в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, которые истощили большую часть обычных вооруженных сил России. Путин проигнорировал неоднократные призывы российских националистов в мае 2022-го мобилизовать резервистов, «объявить войну Украине», ввести в России военное положение и модернизировать систему призыва на военную службу . Также диктатор, вероятно, опасался негативной реакции общества и использовал против Украины «относительно неэффективные нерегулярные вооруженные формирования».

. Также диктатор, вероятно, опасался негативной реакции общества и использовал против Украины «относительно неэффективные нерегулярные вооруженные формирования». Путин пытался сохранить видимость ограниченной войны , чтобы большая часть российского общества оставалась неосведомленной о масштабах и стоимости полномасштабного вторжения России против Украины.

, чтобы большая часть российского общества оставалась неосведомленной о масштабах и стоимости полномасштабного вторжения России против Украины. С его начала и до середины декабря глава Кремля мало появлялся на публике , чтобы прокомментировать войну, а также не пытался заставить замолчать большую группу российских военных и ультранационалистических " блогеров" и общественных деятелей, которые поддерживали его военные цели, но начали критиковать « нерешительные военные действия» России.

, чтобы прокомментировать войну, а также не пытался заставить замолчать большую группу российских военных и ультранационалистических и общественных деятелей, которые поддерживали его военные цели, но начали критиковать нерешительные военные действия» России. Путин мог бы объявить о более масштабной мобилизации, чем заявленные 300 тысяч военных, но, вероятно, опасался, что это еще больше подорвет его популярность среди россиян , пишут эксперты.

, пишут эксперты. Путин официально не объявлял военное положение за пределами оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей , а поручил регионам создать « правовую базу», необходимую для поддержки российской мобилизации.

, а поручил регионам создать правовую базу», необходимую для поддержки российской мобилизации. Путин полагается на «козлов отпущения», которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику. В частности, ответственность за вывод войск из Херсона российские пропагандисты переложили на бывшего командующего Вооруженными силами РФ в Украине генерала армии Сергея Суровикина.

«Нежелание Путина брать на себя риски, непосредственно связанные с развязанной им войной, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию или войну с НАТО. Путин, очевидно, ценит свой внутренний статус-кво и стремится избегать рискованной и противоречивой политики для поддержки своих собственных военных целей», — заключает ISW.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины, ситуация на Запорожском направлении



Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW