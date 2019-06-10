Россия признала новое правительство Молдовы Сегодня, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Patrick Lauke/Flickr МИД РФ Patrick Lauke/Flickr

МИД РФ обнародовал официальное заявление в связи с политическим кризисом в Молдове

В частности, в Москве приветствовали формирование новой правящей коалиции и правительства.

«Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года», — сказано в завлении МИД РФ.

В Москве рассчитывают на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Россия настроена на работу с новым коалиционным правительством Молдовы.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы проевропейского блока ACUM Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны определил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными, так как ранее он постановил, что парламент подлежит роспуску.

Также Конституционный суд лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу.

После этого он признал неконституционным указ президента Додона о выдвижении Санду на пост премьер-министра.

ЕС и США уже признали новое правительство Молдовы.