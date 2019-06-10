Россия признала новое правительство Молдовы
МИД РФ обнародовал официальное заявление в связи с политическим кризисом в Молдове
В частности, в Москве приветствовали формирование новой правящей коалиции и правительства.
«Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года», — сказано в завлении МИД РФ.
В Москве рассчитывают на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Россия настроена на работу с новым коалиционным правительством Молдовы.
Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы проевропейского блока ACUM Майи Санду.
В то же время Конституционный суд страны определил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными, так как ранее он постановил, что парламент подлежит роспуску.
Также Конституционный суд лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу.
После этого он признал неконституционным указ президента Додона о выдвижении Санду на пост премьер-министра.
ЕС и США уже признали новое правительство Молдовы.