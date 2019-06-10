Олег Шама
Стыд Филарета и не только его
Ксения Туркова
Три причины, зачем Украине новое правописание
Фоззи
Пять сериалов лета
Светлана Алексиевич
Какая безумная цивилизация
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Россия признала новое правительство Молдовы

Сегодня, 14:26
Цей матеріал також доступний українською
Россия признала новое правительство Молдовы - фото

Patrick Lauke/Flickr

МИД РФ

МИД РФ обнародовал официальное заявление в связи с политическим кризисом в Молдове

В частности, в Москве приветствовали формирование новой правящей коалиции и правительства.

«Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года», — сказано в завлении МИД РФ.

В Москве рассчитывают на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Россия настроена на работу с новым коалиционным правительством Молдовы.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы проевропейского блока ACUM Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны определил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными, так как ранее он постановил, что парламент подлежит роспуску.

Также Конституционный суд лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу.

После этого он признал неконституционным указ президента Додона о выдвижении Санду на пост премьер-министра.

ЕС и США уже признали новое правительство Молдовы.

Теги:   Молдова

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 14:49

img
Мураев № 1. Оппоблок представил первую десятку предвыборного списка
Политика

Вчера, 17:49

img
Ботсад, гольфкары и шаурма. Как проходил съезд партии Слуга народа — репортаж НВ
Политика

Сегодня, 12:24

img
Холодницкий о встрече с Зеленским: Президент к стенке нас не ставил и список для «посадок» не давал

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:24

img
11-летний Трамп и выпад Зеленского против Супрун. Топ-5 цитат недели
5275
Геополитика

Вчера, 18:36

img
В Гонконге сотни тысяч людей вышли на протест против экстрадиции в Китай
2552
Геополитика

Сегодня, 07:34

img
Политический кризис в Молдове: НАТО призывает стороны к спокойствию
1249