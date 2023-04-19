Россия импортирует западные технологии для оружия через другие страны — NYT 19 апреля, 07:01 Россия обходит санкции (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Россия получает микросхемы для разработки оружия через другие страны. Таким образом, страна-агрессор обходит введенные санкции.

Об этом пишет The New York Times.



Отмечается, что в конце прошлого месяца чиновники США и Европейского Союза обменялись информацией о запрещенных технологиях на миллионы долларов, проникающих сквозь щели их оборонных систем на территорию России.

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Осведомленные лица отметили резкий рост объемов продаж микросхем и других электронных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны.

Кроме того, они предоставили информацию о потоке восьми особо чувствительных категорий микросхем и других электронных устройств, которые, по их мнению, критически важны для разработки оружия, в том числе российских крылатых ракет, которыми атакуют Украину.

В материале говорится, что США и союзники борются за то, чтобы микросхемы, необходимые для систем вооружения, беспилотников и танков, не попали в руки россиян.

Но окончательно лишить Россию доступа к микросхемам непросто, хотя ее способность производить оружие уменьшилась из-за западных санкций.

Издание отмечает парадоксальный результат: пока США и Европейский Союз объединяются, чтобы предоставить украинцам оружие для продолжения борьбы с Россией, их собственные технологии используются Россией для ответной борьбы.

Прямые продажи микросхем в Россию из Соединенных Штатов и их союзников упали до нуля. Американские чиновники заявляют, что Россия уже исчерпала большую часть своих запасов самого точного оружия и была вынуждена заменить его менее качественными или контрафактными деталями, делающими его оружие менее точным.

Но данные по торговле показывают, что другие страны вмешались, чтобы обеспечить Россию частью того, что ей нужно.

После резкого падения сразу после вторжения в Украину российский импорт микросхем снова начал расти, особенно из Китая. По данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, импорт в период с октября по январь ежемесячно составил 50 и более процентов от среднего довоенного уровня.

Отчет, опубликованный во вторник, 18 апреля, независимой группой Conflict Armament Research, исследующей российское оружие, найденное на поле боя, показал первый известный пример использования Россией чипов, изготовленных после начала вторжения.

В одном из документов, пишет The New York Times, говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из Соединенных Штатов и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этой продукции в Россию.

Представители администрации Байдена заявляют, что поставки в Россию и Белоруссию электронного оборудования упали на 41% в период с 2021 по 2022 год, поскольку США и их союзники расширили санкции по всему миру.