Россия с помощью Турции, ОАЭ и Казахстана импортирует технологии для войны — Bloomberg 5 марта, 03:27 Россия обходит санкции ЕС и Большой семерки (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Россия использует третьи страны для обхода санкций Большой семерки и Евросоюза и импортирует технологии, важные для войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский чиновник на условиях анонимности заявил, что уровень импорта в РФ вернулся к уровню 2020 года. Страна-агрессор поставляет современные чипы и микросхемы, изготовленные в ЕС и других государствах через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

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Возрос в РФ также импорт из Китая, который, как и другие страны, не присоединился к санкциям, но отрицает помощь кремлю.

С 2017 по 2021 год Россия закупала у ЕС, США, Японии и Великобритании современных чипов и микросхем на сумму в среднем 163 миллиона долларов ежегодно. В 2022 году эта сумма упала примерно до 60 миллионов долларов.