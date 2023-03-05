Россия с помощью Турции, ОАЭ и Казахстана импортирует технологии для войны — Bloomberg

5 марта, 03:27
Поделиться:
Россия обходит санкции ЕС и Большой семерки (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Россия обходит санкции ЕС и Большой семерки (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Россия использует третьи страны для обхода санкций Большой семерки и Евросоюза и импортирует технологии, важные для войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский чиновник на условиях анонимности заявил, что уровень импорта в РФ вернулся к уровню 2020 года. Страна-агрессор поставляет современные чипы и микросхемы, изготовленные в ЕС и других государствах через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Видео дня

Возрос в РФ также импорт из Китая, который, как и другие страны, не присоединился к санкциям, но отрицает помощь кремлю.

Читайте также:

С 2017 по 2021 год Россия закупала у ЕС, США, Японии и Великобритании современных чипов и микросхем на сумму в среднем 163 миллиона долларов ежегодно. В 2022 году эта сумма упала примерно до 60 миллионов долларов.

https://www.youtube.com/watch?v=wBzBpRu1Q5A
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Евросоюз Турция Большая семерка Казахстан ОАЭ Санкции против России G7

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X