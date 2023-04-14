ЕС готовится к введению нового пакета санкций против РФ

14 апреля, 04:01
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В Евросоюзе готовы ввести новые санкции против России из-за (Фото:REUTERS / Yves Herman)

В Евросоюзе готовы ввести новые санкции против России из-за (Фото:REUTERS / Yves Herman)

Европейский союз готовится к введению 11 пакета санкций против России. Он будет направлен прежде всего на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

Об этом заявила еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннес в интервью CNBC.

«Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один», — отметила чиновник.

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Макгиннес добавила, что 11 санкционный пакет будет направлен прежде всего на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

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«Необходимо убедиться, что у них (у России — ред.) не будет возможностей для обхода наших санкций», — добавила еврокомиссар.

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25 февраля Европейский Союз принял десятый пакет санкций, введенных из-за незаконного вторжения России в Украину. В целом ограничение введено против 87 физических и 34 юридических лиц. ЕС запретил импорт из России синтетического каучука и битума, а также транзит через Россию товаров двойного назначения. Ранее запрет касался только экспорта. Также гражданам России запрещено управлять организациями, являющимися операторами критической инфраструктуры Евросоюза.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Торговые санкции Санкции против России Санкции Запада Война в Украине Война России против Украины

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