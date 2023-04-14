ЕС готовится к введению нового пакета санкций против РФ
В Евросоюзе готовы ввести новые санкции против России из-за (Фото:REUTERS / Yves Herman)
Европейский союз готовится к введению 11 пакета санкций против России. Он будет направлен прежде всего на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.
Об этом заявила еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннес в интервью CNBC.
«Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один», — отметила чиновник.
Макгиннес добавила, что 11 санкционный пакет будет направлен прежде всего на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.
«Необходимо убедиться, что у них (у России — ред.) не будет возможностей для обхода наших санкций», — добавила еврокомиссар.
25 февраля Европейский Союз принял десятый пакет санкций, введенных из-за незаконного вторжения России в Украину. В целом ограничение введено против 87 физических и 34 юридических лиц. ЕС запретил импорт из России синтетического каучука и битума, а также транзит через Россию товаров двойного назначения. Ранее запрет касался только экспорта. Также гражданам России запрещено управлять организациями, являющимися операторами критической инфраструктуры Евросоюза.