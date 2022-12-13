Россия продолжает покупать американские чипы в обход санкций — расследование Reuters

13 декабря, 23:42
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Чип Texas Instruments производства 1988 года, найденный внутри российской ракеты 9M727 (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Чип Texas Instruments производства 1988 года, найденный внутри российской ракеты 9M727 (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Несмотря на западные санкции, страна-агрессор Россия продолжает импортировать полупроводники через фирмы-прокладки, зарегистрированные в Турции, Гонконге и Эстонии.

Об этом идет речь в расследовании агентства Reuters и британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), опубликованном во вторник, 13 декабря.

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Зарегистрированная в Турции в марте 2022 года фирма Azu International уже спустя неделю начала поставлять РФ американские комплектующие, а за следующие семь месяцев экспортировала в страну-агрессор технологии на 20 млн долларов. Соучредитель компании, турецкий бизнесмен Гоктюрк Агваз, также руководит немецкой фирмой Smart Impex. До начала полномасштабной войны она поставляла товары стране-агрессору, но после введения санкций переключилась на экспорт в Турцию, которая не входит в ЕС.

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По данным российской таможни, за семь месяцев (до 31 октября) страна-агрессор получила электронные компоненты на сумму не менее 2,6 млрд долларов, в том числе чипы на 777 млн долларов производства западных фирм — Intel Corp, Advanced Micro Devices (AMD), Texas Instruments, Analog Devices, Infineon — которые обнаружили в российском оружии.

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Некоторые из фирм-«прокладок» связаны с россиянами. Так, по данным журналистов, к поставке западных технологий РФ причастна зарегистрированная в Гонконге фирма Pixel Devices, связанная с россиянином Кириллом Носовым (сам он заявил Reuters, что помог создать компанию, но не работает там). Главным клиентом Pixel Devices в России является петербургская фирма КомпЛига, которая с 1 апреля импортировала электроники на сумму не менее 210 млн долларов, в том числе продукцию Intel и AMD минимум на 50 млн долларов.

Авторы расследования также обратили внимание на московскую логистическую фирму Novelco, которая в сентябре организовала семинар на тему поиска «альтернативных способов доставки товаров» в страну-агрессор. Руководители компании в том числе советовали перевозить товары через третьи страны.

Гендиректор Novelco Григорий Григорьев в LinkedIn сообщал, что компания открыла филиал в Стамбуле и переправляет товары из Турции в Россию, чем нарушает торговые ограничения США и ЕС. В марте Григорьев зарегистрировал в Стамбуле компанию Smart Trading, которая, по данным российской таможни, успела поставить россиянам полупроводники американских производителей на сумму не менее 660 тысяч долларов.

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Зарегистрированная в столице Эстонии Таллине компания Elmec Trade с 1 апреля по 31 октября отправила в Россию товар на сумму не менее 17 млн долларов, в том числе продукцию американского производителя микросхем Analog Devices. Гендиректор фирмы Александр Фоменко заявил Reuters, что якобы довыполняет заказы, сделанные в прошлом году, которые не успели выполнить из-за пандемии.

Также, по данным расследователей, компания Titan-Micro с апреля 2022 года импортировала электронных компонентов по меньшей мере на 9,9 млн долларов. Фирма зарегистрирована в деревянном доме посреди леса на окраине Москвы, а ее фактический офис, судя по всему, находится там же, где и главный офис компании ГК Радиант — известного российского дистрибьютора микросхем и других электронных компонентов, который в июле 2021 года попал под санкции США.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на британскую группу по исследованию вооружений Conflict Armament Research сообщила, что Россия использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины крылатые ракеты, произведенные через несколько месяцев после введения Западом санкций.

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В августе британские аналитики RUSI уже заявляли, что российские крылатые ракеты и системы ПВО, которые они смогли изучить, в основном зависят от западных компонентов. Около двух третей компонентов произведены американскими компаниями, а почти четверть всех западных компонентов создали американские производители микросхем Analog Devices и Texas Instruments.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Технологии Импорт Экспорт Экспортный контроль Микрочип Санкции против России Reuters Расследование Полупроводники Война России против Украины

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