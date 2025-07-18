Сокращение иностранной помощи со стороны США и санкции администрации президента США Дональда Трампа против Международного уголовного суда мешают отслеживать тысячи украинских детей, похищенных российскими войсками во время войны с Украиной .

Об этом сообщила в интервью Politico Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир, исландский политик, которая является посланником Совета Европы, осуществляющим надзор за усилиями по обеспечению возвращения похищенных украинских детей.

Администрация Трампа сократила финансирование программ мониторинга в марте в рамках замораживания расходов США на иностранную помощь. Правозащитные группы тогда предупреждали, что это может серьезно нарушить работу групп, которые отслеживают местонахождение детей.

Гильфадоттир сказала, что сейчас видит доказательства того, что это происходит, поскольку перебои с финансированием добавляют неопределенности усилиям этих организаций.

Она подчеркнула, что Европе сейчас нужно найти способы компенсировать прекращение финансирования, поскольку понимание того, куда отправляли детей, будет критически важным для их репатриации после окончания конфликта.

«Европейские страны должны будут это финансировать. Мы не можем прекратить отслеживать их, а потом просто снова отслеживать их в последующие месяцы. Поэтому это должно продолжаться», — сказала Гильфадлоттир.

Она не уточнила, есть ли какие-то ближайшие планы по финансированию, но сказала, что работает над поиском способа привлечения Европы для поддержки этих инициатив, поскольку они составляют значительные расходы для союзников Украины.

27 июня команда исследователей Йельского университета (США) установила, что около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими, могут удерживаться в России или на временно оккупированных территориях.

16 июня Зеленский сообщил, что Россия предлагала Украине обменивать депортированных украинских детей на своих военных.

По состоянию на 16 июня Украина подтвердила незаконный вывоз более 19 тысяч детей.