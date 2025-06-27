Команда исследователей Йельского университета (США) установила, что примерно 35 тысяч украинских детей , которых считают без вести пропавшими, могут удерживать в России или на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в расследовании, на которое ссылается британское издание The Guardian.

По оценкам специалистов, часть детей могли незаконно усыновить российские семьи, перевести в военные лагеря или разместить в интернатах. Это заставляет украинских родителей к отчаянным шагам — самостоятельно отправляться в Россию в поисках своих детей.

Отмечается, что с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, российские военные массово вывозили украинских детей. Речь идет как о воспитанниках интернатов, так и о детях, которые потеряли родителей или которых насильно отобрали у семей.

Одну из таких историй рассказала Наталья из Херсона, которая в феврале 2023 года самостоятельно вернула из России двух своих сыновей-подростков. После оккупации россиянами города ей посоветовали отправить детей в детский лагерь в Анапе на 21 день. Когда Херсон был освобожден, детей не отпустили обратно без присутствия матери. Благодаря помощи украинской организации Наталья получила необходимые документы и отправилась за сыновьями — преодолев длительный путь через контрольные пункты, ей удалось воссоединиться с детьми.

По данным инициативы Bring Kids Back, на данный момент удалось вернуть 1366 детей. В то же время по оценкам исследователей, количество незаконно удерживаемых может достигать десятков тысяч.

Команда Йельского университета устанавливает имена детей через анализ баз данных, семейных связей, официальных документов и спутниковых снимков. Как отметил директор Лаборатории гуманитарных исследований Йеля Натаниэль Реймонд, такие действия России могут квалифицироваться как одно из крупнейших преступлений против детей со времен Второй мировой войны.

«Забрать ребенка из одной этнической или национальной группы и сделать его частью другой — это военное преступление», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что похищение детей имеет не гуманитарную, а политическую цель — их используют как «разменную монету» в переговорах, пытаясь таким образом влиять на позицию Украины.

Так называемая уполномоченная по правам ребенка страны-агрессора России Мария Львова-Белова заявляла, что РФ до конца июня вернет пятерых незаконно депортированных детей из списка, который получила от Украины во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Она также придумала, что Россия готовит свой список детей, которые якобы находятся в Украине и «нуждаются в воссоединении с российскими семьями».

Украинская делегация во время переговоров в Стамбуле 2 июня передала представителям страны-агрессора список с почти 400 детьми, похищенными из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ответ россияне предложили «наработать до 10 детей».

«Мы им сказали, что вы украли 20 тысяч, а они сказали, что мы не украли 20 тысяч, максимум вопрос о сотнях. Обиделась ли наша команда на это? А я, честно говоря, не обижаюсь. Я думаю, что это важная фиксация не количества, а самого факта, что они соглашаются, что они украли детей… Факт зафиксирован», — сказал глава государства.

16 июня Зеленский сообщил, что Россия предлагала Украине обменивать депортированных украинских детей на своих военных.

По состоянию на 16 июня Украина подтвердила незаконный вывоз более 19 тысяч детей.