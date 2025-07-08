С временно оккупированных территорий вернули семерых украинских детей

На подконтрольную Украине территорию с временно оккупированных территорий вернули еще семерых детей. Об этом сообщается на Facebook-странице гуманитарной программы Bring Kids Back UA во вторник, 8 июля.

В сообщении отмечается, что домой удалось вернуть детей в возрасте от шести до 17 лет. Во время пребывания на неподконтрольной Украине территории они подвергались запугиванию и были ограничены в некоторых правах.

Реклама

«Дети в возрасте от шести до 17 лет вместе со своими семьями длительное время жили под системным давлением оккупационной администрации РФ — принудительная паспортизация, обязательное обучение по российской программе, систематическая идеологическая обработка, угрозы лишить родительских прав, обыски в домах, ограниченный доступ к медицинской помощи и безопасному передвижению», — отметили в Bring Kids Back UA.

Возвращение детей состоялось в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря усилиям команды Офиса омбудсмена Украины.

По состоянию на 16 июня Украина подтвердила незаконный вывоз более 19 тысяч детей.

27 июня газета The Guardian сообщила, что команда исследователей Йельского университета установила, что около 35 тысяч украинских детей, которые считаются пропавшими без вести, могут удерживаться в России или на временно оккупированных территориях.

По данным Bring Kids Back, пока удалось вернуть 1366 детей. В то же время по оценкам исследователей, количество незаконно удерживаемых может достигать десятков тысяч.