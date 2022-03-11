Кадыров пожаловался на сообщения родственникам солдат об их смерти на войне с Украиной

11 марта, 05:18
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Кадыров не уточнил, где именно можно найти список чеченских военных (Фото:grozny.tv)

Кадыров не уточнил, где именно можно найти список чеченских военных (Фото:grozny.tv)

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался, что родственникам солдат в РФ жалуются об их смерти на войне с Украиной.

Чеченский лидер заявил, что сообщения родственникам о смерти российских оккупантов — «это мерзкие и низкие методы психологического воздействия», сообщают росСМИ.

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По его словам, номера мобильных телефонов этих родственников находят «бандеровские банды», которые делают это в открытых базах данных, хотя и не уточнил, где именно можно найти список чеченских военных, отправившихся на войну с Украиной.

«Обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти. Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь», — отметил Кадыров.

Для сообщений родственникам погибших россиян не обязательно знать базы данных, поскольку в телефонах оккупантов легко найти контакты родителей. Глава Чечни об этом умолчал.

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Ранее командир чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский опроверг миф о «непобедимых кадыровцах». По его словам, во время вторжения РФ в Украину они продемонстрировали свою неготовность сражаться с настоящими военными.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Кадыровцы Рамзан Кадыров Война России против Украины

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