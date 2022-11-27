Россия не выиграет войну против Украины — Шольц 27 ноября, 01:09 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Победа России в войне против Украины выглядит маловероятной. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в частности из-за поддержки Украины Германией.

Об этом пишет Spiegel.



«Учитывая поддержку потерпевшей нападение Украины Германией, становится все более очевидным, что Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее», — заявил канцлер.

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Он подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько нужно. Шольц добавил, что Германия делает это финансово, гуманитарно и снабжает оружием для ВСУ.