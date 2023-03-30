Россия не сможет призвать 400 тысяч «добровольцев», власти будут принуждать вступать в армию — британская разведка 30 марта, 09:26 У России не получится привлечь в армию еще 400 тысяч человек добровольно (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным британской разведки, в РФ готовятся начать масштабную призывную кампанию с целью призвать еще 400 тысяч военнослужащих. Москва преподносит это как привлечение добровольцев.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что по сообщениям российских СМИ, РФ представляет кампанию как набор добровольцев, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию.

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«Существует реальная возможность того, что на практике эта разница будет размыта, и что региональные органы власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, заставляя мужчин вступать в армию», — говорится в сводке.

Как отметили в разведке, российские власти, вероятно, выбрали якобы «добровольческую модель» для восполнения нехватки личного состава, чтобы минимизировать внутреннее несогласие.

Маловероятно, что РФ удастся привлечь 400 тысяч настоящих добровольцев, добавили в ведомстве.

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«Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуется не только личный состав; России необходимо больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время», — отмечается в сообщении.

В сентябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию». В ноябре 2022 года кремлевский режим заявлял о мобилизации 318 тысяч человек. Из них, по словам диктатора Путина, на конец 2022-го 150 тысяч были в резерве.

Некоторые российские СМИ сообщали, что российские власти с сентября 2022 года мобилизовали на войну против Украины более 520 тысяч россиян, несмотря на заявления о 300 тысячах. На территории страны-агрессора в последнее время также активизировали раздачу повесток.