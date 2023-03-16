В 33 регионах РФ зафиксировали активизацию раздачи повесток 16 марта, 04:32 Раздача повесток зафиксирована, в частности, в Москве. (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В 33 регионах России зафиксированы случаи новой волны раздачи повесток, в которых россиян приглашают прийти в военкоматы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, резервистов просят прийти в военкомат для уточнения данных военного учета или для отбора на военные сборы.

Вручение повесток зафиксировано от Москвы и Санкт-Петербурга до Ямала и Дагестана. Повестки начали приходить также студентам вузов, у которых отсрочка от военной службы.

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Всего раздача повесток зафиксирована в следующих регионах: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Воронежская, Калужская, Липецка, Мурманская, Пензенская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Саратовская, Нижегородская, Омская, Челябинская, Тамбовская, Тверская, Архангельск Ленинградская области, Алтайский, Пермский край, Кабардино-Балкарская, Чувашская республики, Дагестан, Татарстан, Марий Эл, Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.