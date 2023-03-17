Потери России выросли в два раза после начала мобилизации — СМИ 17 марта, 18:12 Уничтоженный российский танк возле Тростянца, Сумская область, весна 2022 года (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

После начала мобилизации 21 сентября страна-террорист Россия могла потерять вдвое больше оккупантов, чем до нее. Об этом сообщает российское Агентство в Telegram.

Издания Медиазона и Русская служба Би-Би-Си ведут подсчет подтвержденных потерь России на основании данных из открытых источников. По состоянию на 21 сентября в списке было 6,6 тысяч имен, с сентября 2022-го по 17 марта 2023-го туда добавилось еще около 10,8 тысяч. По мнению росСМИ, реальные потери могут быть минимум в два раза больше.



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Разведка Великобритании в сентябре 2022 года называла цифру в 25 тысяч убитых и предполагала, что суммарные потери страны-агрессора — около 80 тысяч, учитывая раненых и пленных. К середине февраля эта оценка достигла 40−60 тысяч. Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) считает, что количество погибших может составлять 60−70 тысяч. По состоянию на февраль западные чиновники и CSIS говорили о суммарных потерях России в 200−250 тысяч.

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В ноябре 2022 года кремлевский режим заявлял о мобилизации 318 тысяч человек. Из них, по словам диктатора Путина, по состоянию на конец 2022 года 150 тысяч были в резерве.

Старший аналитик International Crisis Group Олег Игнатов сказал Агентству, что при таких потерях страны-агрессора «дальнейшая мобилизация неизбежна». OSINT-аналитик Руслан Левиев также считает, что продолжение мобилизации в России может быть необходимо, потому что оккупанты не смогли собрать нужное количество живой силы вербовкой заключенных.

На территории страны-агрессора в последнее время активизировали раздачу повесток.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 163 320 оккупантов, из них 760 — за последние сутки.

