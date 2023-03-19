США возобновили депортацию бегущих от мобилизации россиян

19 марта, 05:23
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Россиян отправляют домой из США (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Россиян отправляют домой из США (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

В США возобновили депортацию в Россию граждан, убегающих от мобилизации, которую объявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, несколько дней назад в РФ отправили россиянина, попросившего убежища в США, убегая от мобилизации.

Адвокат россиянина сообщил, что миграционные органы решили, что угроза мобилизации не может служить основанием для предоставления убежища в США. Такое же решение ранее было принято еще против трех россиян.

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Издание отмечает, что это означает изменение политики правительства, ранее склонявшегося предоставлять убежище россиянам.

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В сентябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию». В ноябре 2022 года кремлевский режим заявлял о мобилизации 318 тысяч человек. Из них, по словам диктатора Путина, на конец 2022-го 150 тысяч были в резерве.

Некоторые российские СМИ сообщали, что российские власти с сентября 2022 года мобилизовали на войну против Украины более 520 тысяч россиян, несмотря на заявления о 300 тысячах. На территории страны-агрессора в последнее время также активизировали раздачу повесток.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Россия Мобилизация Война в Украине Война России против Украины

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