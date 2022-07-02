Кремль готовит экономику страны к «особым мерам» из-за войны в Украине — ISW 2 июля, 06:03 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS)

Российские власти готовят экономику страны к поддержке армии. В частности, к так называемым «спецоперациям», то есть войн, как против Украины.

Об этом пишет Институт изучения войны ISW.



Вероятно, Кремль, готовясь к продолжительной войне в Украине, создает условия поддержки своей армии российской экономикой.

Госдума РФ внесла поправку в федеральные законы о поддержке вооруженных сил РФ, предусматривающую введение «особых мер в экономической сфере», обязывающих российские предприятия (независимо от форм собственности) поддерживать российские так называемые «специальные и антитеррористические операции».

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Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы на обеспечение специальных военных операций и позволит Кремлю изменять контракты работников и условия труда, например, заставлять работников работать ночью или в дни государственных праздников.

В описании поправки Кремль отметил, что так называемая «специальная военная операция», продолжающаяся в Украине, выявила дефицит поставок, в том числе материалов, необходимых для ремонта военной техники, и заявил, что российским чиновникам необходимо «концентрировать усилия в отдельных секторах экономики».

Кроме того, российские власти, вероятно, принимают меры для интеграции Запорожской атомной электростанции (АЭС) в российскую энергетическую систему, противоречащую предыдущим заявлениям России о том, что Запорожская АЭС будет продавать электроэнергию Украине.

Ключевые выводы аналитиков:

Российские войска продолжали окружать Лисичанск и вели наступательные действия к югу и юго-западу от города.

Российские силы, вероятно, еще не добились контроля над трассой Т1302 Бахмут-Лисичанск, но препятствуют украинским силам использовать ее.

Россияне сосредоточились на перегруппировке и улучшении тактических позиций к северу от Славянска.

Оккупанты не проводили подтвержденных наземных штурмов на севере Харьковской области и продолжали обстрелы украинских позиций к северу от Харькова.

Власти РФ продолжают пытаться расширить резерв новобранцев, которые могут воевать в Украине.

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