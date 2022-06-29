Кремль пошел на новый виток. Что происходит в России 29 июня, 10:44 Эксклюзив НВ Павел Баев: Путин пытается превратить Россию в средневековое, обнесенное забором ханство (Фото:REUTERS)

Российский эксперимент по возвращению в СССР приносит первые результаты

Из зарождающейся демократии постсоветская трансформация превратила Россию в коррумпированную автократию, но с начала войны против Украины Кремль пошел на новый виток. Это равносильно усилиям обратить вспять прогресс, достигнутый в модернизации государственной системы, экономики и общества. Этот эксперимент является уникальным не только по своим масштабам, но и по содержанию, поскольку Российская Федерация, в отличие от Советского Союза, получила доступ к большинству высокотехнологичных продуктов и услуг и по-прежнему активно участвует в глобальных производственно-сбытовых цепочках.

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Президент России Владимир Путин пытается представить свой подход к проецированию грубой военной силы как мощный удар по контролируемому Западом мировому порядку, позиционируя Россию в авангарде предполагаемого восстания антиглобалистских сил. Его заявления, однако, слабенько поддержали на виртуальном саммите Глобального Юга, собранном Китаем 24 июня в формате БРИКС+. Какие бы обиды ни испытывали лидеры Алжира, Аргентины, Египта и Эфиопии, они не видят пользы в ликвидации ключевых институтов, поддерживающих мировой порядок — от Всемирного банка до Международного олимпийского комитета — и в то же время стремятся извлечь выгоду из санкций, введенных этими международными структурами против России.

В таком операционном маневрировании эти лидеры следят за результатами российского эксперимента и делают собственные оценки ущерба, нанесенного войной — от нехватки продовольствия до отвлечения внимания доноров. То, что обычно воспринимается как ключевой параметр успеха или его отсутствия, — это глубина экономического спада под давлением беспрецедентных санкций Запада. И хотя официальные оценки снижения ВВП на 10−12% могут показаться не столь резкими, качество этой рецессии резко отличается от возможных рецессий в США и Евросоюзе.

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