Россия нанесла удар фосфорными бомбами по острову Змеиный — Залужный опубликовал видео 1 июля, 21:06 Авиаудар российских оккупантов фосфорными снарядами по острову Змеиный 1 июля 2022 года (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Российские Су-30 вечером в пятницу, 1 июля, дважды нанесли авиаудар фосфорными бомбами по острову Змеиный.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook и опубликовал соответствующее видео.

Залужный отметил, что руководство российской армии не придерживается даже собственных заявлений о «жесте доброй воли».

Видео дня

«Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы «завершили выполнение задач». Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты.

Единственное, в чем противник последователен, — это неизменная «меткость» нанесения ударов", — написал главнокомандующий ВСУ.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.



Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.



Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что подступы к острову Змеиный могут быть заминированы войсками РФ.



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