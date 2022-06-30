Нефтяной игле Путина пришел конец. Почему война и эмбарго добьют русскую нефть, и даже Китай не спасет, — авторитетный эксперт 30 июня, 14:38 Эксклюзив НВ Конец изобилия: Россия уже сейчас продает свою нефть со скидкой 30%, а дальше она вообще перестанет пользоваться спросом (Фото:Коллаж НВ)

Добыча нефти и доходы от ее реализации в РФ будут неминуемо падать, что станет для Москвы настоящей проблемой, считает Михаил Крутихин, партнер российской консалтинговой компании RusEnergy

Энергоносители давно превратились если не в летальное, то в очень эффективное геополитическое оружие России. С их помощью Кремль пытается влиять на европейских политиков, а также получает огромные деньги.

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За первые сто дней полномасштабной войны против Украины РФ заработала на экспорте ископаемого топлива 93 млрд евро. Об этом свидетельствуют результаты анализа независимого финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). На долю Евросоюза пришелся 61% этой суммы — около 57 млрд евро. Наибольший доход РФ получила от продажи сырой нефти — 46 млрд евро.

При этом зависимость бюджета РФ от нефтегазовых доходов выросла с прошлогодних 36% до 63%, — из-за остановки предприятий и ухода с рынка страны-агрессора многих компаний.

Так что именно высокие нефтегазовые доходы позволяют России продолжать войну c Украиной, которая, по оценкам аналитиков, требует ежемесячно около $20 млрд.

Однако вскоре положение дел может измениться: недавно ЕС приняла шестой пакет санкций против РФ, который предусматривает эмбарго на поставки нефти в европейские страны. А главы государств G7 обдумывают возможность установить граничную цену на российскую нефть.

О том, что произойдет с экспортом энергоносителей из РФ в ближайшей перспективе, НВ поговорил с находящимся в Норвегии Михаилом Крутихиным, партнером российской консалтинговой компании RusEnergy, который три десятка лет исследует мировую нефтегазовую отрасль.

Первая часть беседы — ниже — касается ситуации с «черным русским золотом». Вторая будет посвящена российскому газу.

— Снижение поставок нефти из России в ЕС довольно значительно. Например, экспорт российских нефтепродуктов по морю с февраля по июнь сократился более чем на 1 млн баррелей в сутки: если в феврале было немногим менее 3 млн баррелей в сутки, то в июне — 1,9 млн. Но поток перенаправляется: продажи российской нефти в Индию в восемь раз превысили средний показатель прошлого года. Что сейчас делает Россия со своей нефтью? Действительно ли она значительное количество направляет в Индию?

— Если посмотреть на перспективы нефтяного эмбарго, которое объявлено против России в рамках Шестого пакета санкций ЕС, то ничего не началось ещё. Где-то с 5 декабря будет полный запрет на приобретение российской нефти в странах ЕС. Он уже действует в Великобритании, в США и некоторых других государствах. Но ждать надо 5 декабря, а также марта 2023 года, когда будет запрет на закупки всех нефтепродуктов из России. До этих двух сроков РФ продолжает торговлю нефтью с ЕС и другими странами, за исключением Великобритании и США. Пока значительных изменений не видно. Есть намеки, куда Россия может направить нефть, которая будет не востребована в Европе. Первый намек — Индия, куда увеличились поставки нефти. Сейчас Россия продает нефть по краткосрочным контрактам со значительной скидкой.

— А какова цена?

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