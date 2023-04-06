Британская разведка прогнозирует новые отставки в армии РФ из-за провальных операций в Украине 6 апреля, 09:30 РФ не может достичь своих целей на Донбассе, отмечает британская разведка (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, в российской армии ожидаются увольнения топ-военных из-за провальных операций на Донбассе.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в российских соцсетях сообщают об увольнении генерал-полковника Рустама Мурадова с поста командующего Восточной группировкой войск в Украине.

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Эта группировка под командованием Мурадова в последние месяцы понесла тяжелые потери в ходе плохо продуманных операций по захвату города Угледар в Донецкой области.

Эти неудачные операции вызвали резкую критику со стороны различных комментаторов в России, в том числе и со стороны военнослужащих самого Мурадова, отмечают в разведке.

В ведомстве напомнили, что Мурадов возглавил Восточную группировку войск после провальной попытки РФ штурмовать Киев в начале полномасштабного вторжения.

«На данный момент он является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году, но, вероятно, их будет больше, поскольку Россия по-прежнему не может достичь своих целей на Донбассе», — говорится в сообщении.

Ранее Американский институт изучения войны (ISW) также сообщал, что Россия может устроить перестановки в военном командовании из-за провала зимнего наступления.