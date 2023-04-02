Россия может в очередной раз устроить перестановки в военном командовании из-за провала зимнего наступления — ISW 2 апреля, 09:07 Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов (Фото:Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin via REUTERS)

Россия не смогла достичь своей цели по захвату Донецкой и Луганской областей до 31 марта. Из-за провала зимнего наступления, Кремль может в очередной раз прибегнуть к перестановкам среди высшего военного командования, считают в американском институте изучения войны (ISW).

Как отмечается в свежей сводке ISW, 1 апреля российские, украинские и западные источники констатировали, что российское зимнее наступление не смогло достичь целей Кремля по захвату Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ до 31 марта.

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22 декабря прошлого года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявлял, что российские войска сосредоточили большинство своих усилий на захвате Донецкой области, а в начале февраля оккупанты начали зимнюю наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная-Лиман и на отдельных участках фронта в западной части Донецкой области.

Но, как отметили в британской разведке, Герасимов не смог расширить российский контроль над Донбассом со времен своего назначения командиром оккупационных войск в Украине. Он достиг лишь незначительных достижений, увеличив количество мобилизованных.

В украинской разведке также отмечают, что Герасимов пропустил установленный Кремлем срок захвата Донбасса до 31 марта.

Российские военные блоггеры обеспокоены тем, что российским войскам придется завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению, которое они прогнозируют между Пасхой 16 апреля и советским днем победы 9 мая.

Они выражают разочарование тем, что в течение зимы не произошло решающих боев и добавляют, что Россия не сможет продолжать широкомасштабную наступательную операцию, если не сможет обезопасить Бахмут и Авдеевку в ближайшие недели.

В частности, так называемый заместитель начальника Главного управления Росгвардии в оккупированной Донецкой области Александр Ходаковский заявил, что согласен с бывшим командующим российскими войсками в Украине генералом Сергеем Суровикиным, что России нужно переходить на оборонные позиции.

Ходаковский отметил, что неудачи при наступлении приводят к потерям живой силы и вызывают негативные настроения среди личного состава. Он утверждает, что некоторые деятели могут пытаться продолжить наступление по личным мотивам, а не из рационального подхода.

В ISW предполагают, что Ходаковский, вероятно, намекает на то, что Герасимов преследует личный интерес в продолжении наступления, чтобы сохранить благосклонность российского диктатора Владимира Путина.

Недавнее назначение Ходаковского 30 марта заместителем главы региональной Росгвардии и возвращение Суровикина в информационное пространство может свидетельствовать о том, что неудачное наступление Герасимова уже может обойтись ему потерей благосклонности Путина, отмечают в ISW.

Аналитики ISW отмечают, что такие призывы Ходаковского и некоторых военных блогеров к тому, чтобы отдавать приоритет обороне, указывают, что националистические группы в РФ воспринимают динамику изменений на передовой.

На фоне этого растут предположения, что Россия вскоре может снова прибегнуть к очередным изменениям среди высшего военного командования из-за неудачного зимнего наступления.

Так, 1 апреля российские военные блоггеры заявили, что 30 марта Минобороны России вернуло из отпуска командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского после того, как еще в январе его сняли с должности и заменили генерал-лейтенантом Олегом Макаревичем.

В Минобороны РФ, собственно, никогда не подтверждали увольнение Теплинского, и его вероятно отправили в отпуск, чтобы иметь возможность снова вернуть к командованию ВДВ тогда, когда сочтут это нужным.

Российские военные блоггеры утверждают, что Теплинский немедленно вылетел в штаб российской объединенной группировки в Ростове-на-Дону, чтобы снова принять командование ВДВ, и что он уже планирует предстоящие операции.

Один из российских блогеров также утверждает, что вместе с Теплинским в штаб летел начальник Сухопутных войск РФ и бывший командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Минобороны РФ заменило Лапина в должности командующего ЦВО генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым еще 17 февраля после интенсивной публичной критики Лапина за его командование на линии Сватово-Кременная осенью 2022 года.

Остается увидеть, возобновит ли Лапин роль командующего силами в Украине, пишут аналитики ISW.

Российские источники на протяжении последних дней также предполагали, что Минобороны РФ недавно уволило командующего Восточным военным округом (СВО) генерал-полковника Рустама Мурадова в ответ на резкую критику его командования из-за значительных потерь в наступательных операциях под Угледаром в начале 2023 года.

ISW отмечает, что активизация разговоров в России по поводу изменений в военном командовании ранее свидетельствовала о реальных изменениях среди российских командующих, хотя и не обязательно соответствовала точным заявлениям российских источников.