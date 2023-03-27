«Когда излишни любые слова». Как выглядит разрушенный Угледар — фото 27 марта, 09:40 Появились фото разрушенного Угледара (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

В Сети появились фото разрушенного в результате боевых действий города Угледар в Донецкой области.

Снимки опубликовал у себя в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Когда излишни любые слова. Так сейчас выглядит Угледар», — подписал он фото.

23 марта из Угледара, Великой Новоселки, Часового Яра Донецкой области эвакуировали всех детей.

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25 марта мэр Киева Виталий Кличко побывал на передовых позициях в Бахмуте и Угледаре Донецкой области, чтобы поддержать защитников и передать необходимые им вещи.