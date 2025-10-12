Германия могла помогать России готовиться к современным войнам еще до ее вторжения в Украину, а бывший канцлер Ангела Меркель фактически способствовала укреплению российской армии перед вторжением в Украину в 2014 году, пишет Spiegel .

По данным журналистов, во времена Меркель немецкий оборонный концерн Rheinmetall сотрудничал с российской армией. Компания разрабатывала для нее тренажеры, программное обеспечение и другое военное оборудование. Стоимость потенциального контракта оценивалась примерно в 1 миллиард евро, отмечает издание.

Компания Rheinmetall, которая сейчас является одной из главных на рынке вооружений, тогда почти не сотрудничала с Россией. Однако, как заявляют в компании, немецкое правительство настаивало на заключении сделки с Москвой и обещало быстро выдать все необходимые разрешения на экспорт.

Бывший министр обороны Томас де Мезьер рассказал, что сомневался в этом соглашении и долго над ним размышлял. Но, по его словам, на него оказывали сильное давление — как от политиков его партии, так и от военных и представителей промышленности.

17 июня 2011 года вертолеты «ревели в небе» над Люнебургской пустошью, когда вертолеты Бундесвера доставили российскую военную делегацию в Унтерлюсс вблизи Целле, пишет Spiegel. Группа Rheinmetall производила боеприпасы и оружие в этом маленьком городке с 1889 года. Rheinmetall также имела там собственное стрельбище, крупнейший частный военный испытательный полигон в Европе.

В феврале 2024 года тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц вместе с министром обороны Борисом Писториусом дали старт строительству нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии. Новый цех должен был поставлять гранаты как для Бундесвера, так и для украинской армии. Генеральному директору Rheinmetall Армину Паппергеру назначили охрану из-за охоты на него российских структур.

Место, где раньше принимали российских военных, теперь становится площадкой для производства боеприпасов в пользу обороны Европы и Украины. «Как изменились времена», отмечают журналисты.

13 февраля 2013 года российское пропагандистское агентство РИА Новости сообщило, что военные Западного военного округа России проводят совместные учения с немецкими военными. В сообщении отмечалось, что целью учений является «выявление» и «уничтожение» вооруженных групп, что вызвало возмущение из-за использования боевой терминологии.

В Минобороны Германии заявили, что такие формулировки не были согласованы и не отражали истинную цель учений. После инцидента российское военное ведомство официально извинилось, но политический ущерб уже был нанесен. Правительство Германии решило отменить маневры, хотя официально это назвали «переносом» на 2014 год.

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Украина и Грузия не получили доступа к Плану действий по членству, в частности из-за позиции Меркель.

Вскоре после этого Россия начала войну против Грузии. В Берлине тогда считали, что более тесные отношения с Москвой якобы помогут сохранить стабильность в регионе, однако на самом деле такая политика способствовала усилению военных возможностей России накануне ее вторжения в Украину.