Меркель назвала коронавирус причиной нападения Путина на Украину и намекнула на «вину» Польши и стран Балтии

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель намекнула, что отказ Польши и стран Балтии от диалога с Россией привели к войне в Украине (Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция Польши и стран Балтии в 2021 году, а также пандемия COVID-19 повлияли на решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом она сказала в интервью изданию Partizán во время визита в Венгрию.

По словам Меркель, в июне 2021 года она заметила, что Путин перестал «серьезно воспринимать» Минские соглашения, которые были заключены в 2015-м. Поэтому необходимо было создавать новый формат переговоров с Россией, против чего выступили страны Балтии и Польша.

«Я хотела нового формата, чтобы мы могли говорить с Путиным напрямую как Европейский Союз», — сказала бывшая канцлер Германии.

По словам Меркель, четыре страны боялись, что внутри ЕС не будет общей политики в отношении страны-агрессора.

Также на решение Путина начать полномасштабную войну против Украины, по ее словам, повлиял коронавирус, из-за которого личные переговоры с диктатором стали невозможными.

«Мы больше не могли встречаться, потому что Путин боялся пандемии коронавируса. Если вы не можете встречаться, если вы не можете обсуждать разногласия лицом к лицу, то вы не сможете найти новые компромиссы», — сказала Меркель, отметив, что «коронавирус — главная причина», почему РФ политически радикализировалась и в конце концов напала на Украину.

Ангела Меркель была федеральным канцлером Германии с ноября 2005 года до декабря 2021 года.