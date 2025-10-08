«Правда за нами». Президент Латвии ответил на заявления Меркель о причинах агрессии РФ против Украины

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал высказывания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель , что в 2021 году Польша и страны Балтии помешали провести переговоры с Россией, что повлияло на дальнейший ход событий в Украине.

Об этом сообщает Delfi.

Ринкевичс во времена правления Меркель в Германии был министром иностранных дел Латвии.

По его словам, в 2021 году высказывали самые разнообразные идеи и было абсолютно понятно, что Минские соглашения не работают и Россия не собирается их выполнять.

В целом позиция Польши и стран Балтии, которые тогда ясно сказали, что по сути Россия не хочет говорить с единым Европейским Союзом, и сделает все, чтобы расколоть позицию ЕС, была правильной, считает президент Латвии.

По мнению Ринкевича, сейчас внимание снова приковано к этой теме потому, что ЕС и сейчас очень трудно дается формулировка единой позиции.

Президент напомнил, что после февраля 2022 года многие западные политики признали, что не прислушались к мнению Польши и стран Балтии, хотя они были правы в этом вопросе.

«За нами была правда, я и сейчас считаю, что правда за нами. Но я президент Латвийского государства. Думаю, что от представителей других стран вы можете услышать, что нужно снова искать объекты или субъектов политических дискуссий и говорить с Российской Федерацией. Мы видели, какие были попытки организовать российско-украинский саммит, сама Россия не хочет говорить. Готова ли была Россия говорить в 2021 году? Только если бы были выполнены все ее ультиматумы», — сказал он.

Также бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Меркель должна пересмотреть свое политическое наследие. Он добавил, что внешняя политика Меркель создала условия для российской агрессии.

«Во время ее руководства Россия дважды нападала на своих соседей — в 2008 году на Грузию и в 2014-м на восток Украины. При этом, насколько известно, Москва готовилась к полномасштабному вторжению в Украину задолго до 2022 года», — напомнил он.

Он подчеркнул, что высказывания Меркель — это «пример перевернутой логики».

«Думаю, у нее есть страх перед тем, как ее будут вспоминать. Лучше бы она вообще ничего не говорила. А еще лучше — признала свои ошибки. Но выбранный путь, пожалуй, наименее разумный», — сказал бывший министр.

В интервью изданию Partizán во время визита в Венгрию Меркель заявила, что позиция Польши и стран Балтии в 2021 году, а также пандемия COVID-19 «повлияли» на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

По ее словам, в июне 2021-го она заметила, что российский диктатор перестал «серьезно воспринимать» Минские соглашения, которые были заключены в 2015 году. Поэтому необходимо было создавать новый формат переговоров с РФ, против чего выступили страны Балтии и Польша.

22 ноября 2024 года она заявляла, что ее делают виновной в войне РФ против Украины, в частности из-за ее позиции на саммите НАТО в 2008 году, когда она не позволила Киеву получить план действий по членству.

25 ноября того же года Меркель утверждала, что война России против Украины началась бы раньше и, вероятно, была бы хуже, если бы Киев начал путь к членству в НАТО в 2008 году.