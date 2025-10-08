Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Covid-19 и позиция Польши и стран Балтии привели к российскому вторжению в Украину, возмутили украинских и восточноевропейских лидеров, говорится в материале Politico в среду, 8 октября.

Издание указывает, что комментарии Меркель подчеркивают ее готовность игнорировать резкую критику, особенно со стороны Восточной Европы, относительно исторической неспособности Германии осознать угрозу, которую представляет Москва. Лидеры ряда стран обвиняют ее в том, что она закрывала глаза на провокации диктатора Владимира Путина, стремясь реализовать стратегию экономического сближения с Россией, которая в итоге не сработала.

В комментариях Меркель отсутствует критический анализ ее «собственных провалов» в политике, которые многие считают решающими в отношениях с Кремлем.

«Нежелание Меркель учитывать резкую критику исторической политики ее страны в отношении России показывает, насколько глубоко укоренены некоторые старые немецкие взгляды на Москву», — сказано в материале.

Один высокопоставленный украинский чиновник заявил Politico, что комментарии Меркель являются «неприемлемыми и, откровенно говоря, больными».

Тогда как российские пропагандисты были в основном в восторге от заявлений бывшего канцлера, ведь они прекрасно вписываются в кремлевский нарратив о том, что Запад является настоящим «агрессором», пишет Politico.

Издание напоминает, что за 16 лет на посту канцлера немецкая политика в отношении России определялась лозунгом «изменения через торговлю». Считалось, что экономическая взаимозависимость с Россией поможет обеспечить мир в Европе, а также будет очень полезной для немецкого бизнеса.

Ключевым проявлением этой политики стали трубопроводы Северный поток, построенные для транспортировки российского газа в Германию через Балтийское море. Они продолжали расширяться после войны на Донбассе в 2014 году. После полномасштабного вторжения России в 2022 году многие немецкие лидеры признали, что их подход к Москве был провальным, и что покупка дешевого российского газа в конечном итоге в значительной степени способствовала финансированию военной машины Путина.

Но, похоже, Меркель слишком трудно смириться с тем, что история может оценивать ее гораздо критичнее, пишет Politico.

«Я считаю, что мы имеем здесь действительно проблему, связанную с потерей Меркель связи с реальностью, как я бы это описал, и ее попытками повлиять на собственную историю, собственную роль в истории. По моему мнению, это делает ее ненадежной. Она дискредитирует саму себя», — сказал Стефан Майстер из Немецкого совета по международным отношениям.

Даже в России высмеяли утверждение Меркель о том, что прямые переговоры с Путиным в 2021 году могли бы изменить его планы.

«Любой, кто достаточно хорошо информирован, давно знает, что разногласия между Россией и Западом на тот момент были уже слишком глубокими», — указал бывший советник Кремля Алексей Чеснаков.

Ангела Меркель сделала ряд заявлений о вторжении РФ в Украину во время визита в Будапешт 3 октября, где она представила свои мемуары Свобода. В частности, она заявила, что Польша и страны Балтии были против нового формата переговоров с Россией в 2021 году, когда, по ее словам, стало понятно, что Путин перестал «серьезно воспринимать» Минские соглашения.

Также она заявила, что из-за коронавируса не могла проводить личные встречи с Путиным.

«Если вы не можете встречаться, если вы не можете обсуждать разногласия лицом к лицу, то вы не сможете найти новые компромиссы», — сказала Меркель, отметив, что «коронавирус — главная причина», почему РФ политически радикализировалась и в конце концов напала на Украину.

В Латвии и Литве уже раскритиковали заявления экс-канцлера.

Также критически отреагировали на комментарии Меркель в Эстонии и Польше.