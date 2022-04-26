РФ угрожает наносить удары по «британским советникам» в Киеве
Жилой дом на Позняках, 25 февраля (Фото:Umit Bektas/Reuters)
Минобороны России заявило, что будет наносить удары по «британским советникам», которые, по мнению страны-агрессора, находятся в Киеве.
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«Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — пишет пропагандистский ресурс РИА Новости, со ссылкой на Минобороны РФ.
Страна-агрессор заявляет, что «находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, не обязательно будут проблемой» в случае таких ударов.
Таким образом российское Минобороны планирует ответить на заявления заместителя министра обороны Британии Джеймса Хиппи о том, что Украина имеет законное право бить по путям снабжения войск на территории России.
Россия ранее уже грозила ударами по «центрам принятия решений».
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