РФ угрожает наносить удары по «британским советникам» в Киеве

26 апреля, 18:43
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Жилой дом на Позняках, 25 февраля (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Жилой дом на Позняках, 25 февраля (Фото:Umit Bektas/Reuters)

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Минобороны России заявило, что будет наносить удары по «британским советникам», которые, по мнению страны-агрессора, находятся в Киеве.

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«Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — пишет пропагандистский ресурс РИА Новости, со ссылкой на Минобороны РФ.

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Страна-агрессор заявляет, что «находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, не обязательно будут проблемой» в случае таких ударов.

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Таким образом российское Минобороны планирует ответить на заявления заместителя министра обороны Британии Джеймса Хиппи о том, что Украина имеет законное право бить по путям снабжения войск на территории России.

Россия ранее уже грозила ударами по «центрам принятия решений».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Минобороны РФ Война в Украине

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