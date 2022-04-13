РФ угрожает нанести ракетные удары по «центрам принятия решений» в Киеве. В ОП заявили, что сценарий не сработает 13 апреля, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли жилой дом на Позняках, 25 февраля (Фото:Umit Bektas/Reuters)

В Минобороны РФ заявили, что российская армия может нанести удары по Киеву. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к любым сценариям.

Об этом сообщил спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков во время брифинга вечером 13 апреля.

Он подчеркнул, что причиной таких угроз со стороны России стали якобы диверсии и ракетные удары по территории РФ.

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«Видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будет нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — заявили в Минобороны РФ.

Комментируя заявление Минобороны РФ, Ермак заявил, что никакой российский сценарий не сработает.

«Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить», — заявил он.



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