Украина имеет полное право атаковать территорию РФ — Минобороны Великобритании 26 апреля, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Бен Уоллес подчеркнул, что войну начала РФ, поэтому Украина имеет право на ответные удары (Фото:АрмияИнформ)

Власти Великобритании поддержали право Украины на использование вооружений, поставленных ей странами Запада, для нанесения ударов непосредственно по территории России.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом в интервью Time Radio заявил заместитель главы британского Министерства обороны Джеймс Хеппи.

По его словам, атаки объектов в самой РФ со стороны ВСУ будут расценены Лондоном как вполне законный ответ на российскую военную агрессию.

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Хеппи подчеркнул, что именно Москва начала войну, и теперь Киев имеет полное право наносить удары по целям и маршрутам поставок на российской территории.

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