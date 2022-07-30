Резников заявил о «хороших новостях» после разговора с главой Пентагона
Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином текущую ситуацию и оборонную помощь.
Об этом сообщил Алексей Резников.
Министр обороны заявил, что глава Пентагона Остин «вернулся с хорошими новостями».
«Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности», — написал он.
Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи для Украины. Это должно случится «относительно скоро».
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