Резников заявил о «хороших новостях» после разговора с главой Пентагона

30 июля, 02:30
Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином текущую ситуацию и оборонную помощь.

Об этом сообщил Алексей Резников.

Министр обороны заявил, что глава Пентагона Остин «вернулся с хорошими новостями».

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«Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности», — написал он.

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Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи для Украины. Это должно случится «относительно скоро».

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Минобороны Украины Военная помощь Украина-США Пентагон Война в Украине Алексей Резников Ллойд Остин Война России против Украины

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