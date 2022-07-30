Резников заявил о «хороших новостях» после разговора с главой Пентагона 30 июля, 02:30 Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином текущую ситуацию и оборонную помощь.

Об этом сообщил Алексей Резников.



Министр обороны заявил, что глава Пентагона Остин «вернулся с хорошими новостями».

«Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности», — написал он.

Видео дня

We maintain a constant dialogue with @SecDef Lloyd James Austin III. Today we discussed the latest developments since our last conversation. I’m glad that the US Secretary of Defense is back with good news. Means to strengthen our defence capabilities are coming soon. pic.twitter.com/QHCxnraEoD — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 29, 2022

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи для Украины. Это должно случится «относительно скоро».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.