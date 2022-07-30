«Относительно скоро». США готовят новый пакет военной помощи для Украины 30 июля, 00:07 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи для Украины. Это должно случится «относительно скоро».

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, цитирует CNBC.



«Я думаю, что относительно скоро вы увидите еще один (пакет помощи, — ред.). Я не решаюсь назвать дату в календаре, но я думаю, что вы можете увидеть еще одно объявление о помощи в сфере безопасности очень скоро», — сказал он.

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Он отказался раскрывать содержимое нового пакета.

«Но я действительно думаю, что в общих чертах вы можете ожидать те вещи в соответствии с видами помощи в сфере безопасности, которые вы видели в прошлом», — добавил Кирби.

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