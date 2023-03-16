Разгром РФ под Угледаром: британская разведка назвала причины огромных потерь оккупантов 16 марта, 09:32 Британская разведка назвала один из факторов, который поспособствовал разгрому РФ под Угледаром (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев)

По данным британской разведки, минобороны РФ настойчиво стремилось добиться успеха в районе Угледара, чтобы конкурировать с достижениями ЧВК Вагнера.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что за последнюю неделю попытки россиян штурмовать Угледар почти наверняка замедлились.

«Это произошло после повторных, очень дорогих неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев», — говорится в сообщении.

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Как отметили в разведке, одним из факторов, повлиявших на тяжелые потери России в этом секторе, стало успешное применение Украиной систем дистанционного управления противотанковыми минами (RAAM). Это специальный артиллерийский снаряд, который разбрасывает противотанковые мины на расстоянии до 17 км от стреляющей установки.

Часто этими снарядами минировалась местность не только перед наступавшей российской бронетехникой, но и позади нее, что приводило к дополнительным потерям и при отступлении, добавили в ведомстве.

В сводке отмечается, что единственный последний заметный тактический успех России был достигнут на Бахмутском направлении, где доминируют силы ЧВК Вагнера, которые сейчас ведут публичную вражду с минобороны РФ.

«Существует реальная возможность того, что минобороны России настойчиво добивается успеха в Угледаре, отчасти потому, что хочет, чтобы его собственные успехи конкурировали с достижениями Вагнера», — сообщили в разведке.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) предположили, что российские войска могут готовиться к возобновлению наступления в районе Угледара, хотя постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами, вероятно, и дальше будут мешать их продвижению.

