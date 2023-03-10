Силы обороны об Угледаре: Сейчас наступления не будет, за прошлую неделю РФ потеряла почти два батальона 10 марта, 11:46 Украинские военные возле Вугдера, 6 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Сейчас наступления на Угледар Донецкой области не будет, поскольку российские военные несут значительные потери.

Об этом руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сказал в эфире телемарафона в пятницу, 10 марта.

По его словам, в последнее время россияне снизили активность на Донецком направлении, но ситуация остается сложной. Это связано с тем, что на Запорожском украинские подразделения уничтожают склады, скопления личного состава и техники, не позволяя оккупантам продвигаться.

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За ночь на Донецком направлении провели шесть штурмовых действий — в районе Авдеевки и Марьинки. ВСУ удержали позиции, а оккупанты потеряли почти весь атаковавший состав — около двух взводов. На вопрос, может ли быть наступление на Угледар, Дмитрашковский ответил, что об этом сейчас "речь не может идти".

«Враг понес достаточно существенные потери. За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции на Угледаре, Марьинке, Авдеевке, применял свои лучшие подразделения. Но на сегодняшний день известно, что морально-психологическое состояние военных РФ совсем упал[…] Думаю, на этот момент главная задача врага там — восстановить силы, технику, так как за прошлую неделю они потеряли около двух батальонов личного состава», — заявил он.

Дмитрашковский говорит, что командира 155-й бригады морской пехоты доставили в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения, а подразделения Степь и Тигр отказываются участвовать в боевых действиях.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) предположили, что российские войска могут готовиться к возобновлению наступления в районе Угледара, хотя постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами, вероятно, и дальше будут мешать их продвижению.

