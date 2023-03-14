«Апрель-май станут критическими». Оккупанты не понимают, откуда ВСУ нанесут удар во время наступления — Снегирев 14 марта, 13:47 Эксклюзив NV Украинские военные ведут огонь по вражеским позициям (Фото:10 отдельная горно-штурмовая бригада Эдельвейс)

Россияне не понимают, где украинцы нанесут удары во время своего весеннего контрнаступления, считает сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев.

«Оккупанты не понимают, откуда будет удар. Называется и угледарское направление, потому что расстояние до Мариуполя — 80 км. Рассматривается и запорожское направление: расстояние до Мелитополя — 82 км. И активность оккупантов на оккупированных территориях Херсонской области — это попытка понять намерения украинской стороны относительно деоккупации части Херсонской области, в частности в моменте форсирования реки Днепр», — рассказал в эфире Radio NV военный эксперт.

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В то же время Снегирев предупреждает о негативных тенденциях на фоне украинского контрнаступления:

«Вновь появилась информация, что оккупанты всерьез рассматривают возможность подрыва как Каховской ГЭС, так и ДнепроГЭС, то есть создания искусственных техногенных катастроф. В случае если удастся взорвать дамбу Каховской ГЭС, под водой окажутся около 80 населенных пунктов».

Такая катастрофа произойдет, ведь оккупированная территория, объясняет эксперт, географически находится ниже контролируемой ВСУ.

«То есть оккупанты понимают, что апрель-май станут критическими для них месяцами. Речь идет и о погодных условиях: почва уже будет способна удерживать автомобильную и бронетехнику. Закончится укомплектование бригад ВСУ и перевооружение их новейшими образцами вооружения. <...> Оккупанты всерьез рассматривают возможность военного характера освобождения оккупированных территорий не только Запорожской, Херсонской областей, но и Крыма. <...> Рассматривается возможность прорыва ВСУ на полуостров», — добавил Снегирев.