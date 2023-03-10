Что означал запуск Кинжалов, как изменилось наступление РФ на Бахмут и зачем ей новое «бессмысленное» наступление на Угледар — ISW 10 марта, 09:05 Украинский военный в окопе на линии фронта в районе Бахмута, 8 марта 2023 (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Российские войска концентрируют и усиливают наступательные усилия на северо-западе от Бахмута, тогда как истощенные силы ЧВК Вагнера, вероятно, взяли тактическую паузу, не решаясь штурмовать центр города после вероятного захвата его восточных районов.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 9 марта.

9 марта российские войска нанесли крупнейший в 2023 году ракетный удар по территории Украины, однако эта атака, вероятно, служила лишь целям российской государственной пропаганды, убеждены аналитики ISW. Они продолжают настаивать, что такие удары не подорвут волю Украины к борьбе и не улучшат позиции России на передовой. Эксперты Института также предположили, что в этот раз Кремль намеренно запустил большее количество ракет, которые украинская ПВО не способна перехватить (таких как Кинжал) — для достижения эффекта в российском информационном пространстве, несмотря на сокращение запасов таких ракет. «Владимир Путин, вероятно, использовал эти дефицитные ракеты в безрезультатных атаках, угодить российскому провоенному и ультранационалистическому сообщество, которое громко призывало его отомстить за инцидент в Брянской области 2 марта». В последнее время российские «военкоры» и пропагандисты также критиковали российскую ракетную кампанию за то, что ей не удалось «заморозить» Украину зимой. Вероятно, Путин попытался компенсировать эти нарративы еще одним ракетным ударом, похожим на те, которые Россия осуществляла осенью 2022 года, используя более современные ракеты, чтобы гарантировать нанесение ущерба Украине. Однако удары не получили максимальной поддержки «военкоров», поскольку те считают, что Кремлю необходимо коренным образом изменить свой подход к нацеливанию и признают, что Украина адаптировалась к текущим схемам атак на свою энергетическую инфраструктуру.

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Оккупанты, вероятно, продвинулись северо-западнее Бахмута и, похоже, наращивают темп наступательных операций именно в этом районе. Эксперты ISW анализируют заявления Евгения Пригожина о том, что боевики ЧВК Вагнера полностью захватили поселок Дубово-Василевку (6 км северо-западнее Бахмута, Соледарская община): кадры с подтвержденной геолокацией действительно указывают на присутствие там вагнеровцев. Вероятный захват поселка соответствует данным об усилении темпа российского наступления к северо-западу от Бахмута за последние дни. Так, Генштаб ВСУ сообщал 8 марта, что российские войска совершили не менее 30% своих атак в Украине именно в северо-западніх районах от Бахмута. С другой стороны, ISW считает, что украинские силы, вероятно, оттеснили россиян от Хромово и укрепляют свои позиции вокруг критических линий коммуникаций в этом районе. Возможно, российские войска временно сосредоточили свои оперативные усилия на северо-западе от Бахмута, чтобы создать условия для предстоящих наступательных операций против этих укрепленных украинских позиций в районе Хромового или с целью обойти их в попытке более широкого окружения.

В то же время наступательная операция ЧВК Вагнера в восточной части Бахмута, похоже, вошла в фазу временной тактической паузы — остается непонятным, сохранят ли вагнеровцы свое оперативное преимущество в будущих российских наступательных операциях вокруг города. С тех пор как 7 марта российские войска, вероятно, оккупировали всю восточную часть Бахмута (расположенную восточнее реки Бахмутка), никаких сообщений о наступательных действиях из этой зоны на центральные части города не поступало. Аналитики ISW напоминают, что боевики ЧВК Вагнера в течение девяти месяцев вели крайне изнурительные для них фронтальные наступления на восточный Бахмут и, вероятно, сейчас не готовы форсировать реку Бахмутка, чтобы добраться до центра города. Фронтальное наступление на восточные районы Бахмута, по всей вероятности, поглотило значительное количество личного состава и ресурсов ЧВК Вагнера, хотя пока неизвестно, привело ли это к кульминации наступления вагнеровцев в самом Бахмуте, констатирует ISW.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 9 марта заявил, что в последнее время в Бахмут прибывает все больше российских десантных и механизированных подкреплений. Прибытие в этот район бОльшего количества регулярных российских сил может свидетельствовать о том, что армия РФ стремится компенсировать возможную кульминацию наступательных операций вагнеровцев в Бахмуте за счет обычных войск. Боевики ЧВК Вагнера, возможно, также взяли временную тактическую паузу, чтобы дождаться этих регулярных подразделений и подготовиться к изнурительным операциям в центре Бахмута.

Российские войска, возможно, готовятся возобновить наступательные операции в районе Угледара, хотя постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами, вероятно, будут и далее мешать продвижению оккупантов. Эксперты ISW обратили внимание на публичное обращение личного состава 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ. Из нее следует, что ее бойцы должны заменить под Угледаром разбитую 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, поэтому просят командование увеличить количество артиллерийских боеприпасов — мол, ныне «почти все снаряды» идут в Бахмут для сил ЧВК Вагнера. Впрочем, прогнозируют аналитики Института, даже этой «свежей» 136-й бригаде «вряд ли удастся достичь тактического продвижения возле Угледара, чего не смогли достичь 155 ОМСБр, 40 ОМСБр и другие российские формирования после месяцев подготовки к началу наступления на этом направлении». «Вероятная деградация других подразделений в этом районе, значительные потери техники и постоянные ограничения в артиллерийских боеприпасах, вероятно, не позволят российским силам получить значительные тактические преимущества, если они решат возобновить наступление в этом районе», — пишет ISW.

Аналитики также отмечают, что «внутренняя динамика российской армии может повлечь за собой потенциальное возобновление затратных [для РФ] наступательных действий вблизи Угледара», даже если они не гарантируют оперативных успехов. ISW обращает внимание на то, что министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковнику Рустаму Мурадову любой ценой взять Угледар — вероятно, чтобы ответить на критику в адрес Минобороны из-за отсутствия прогресса и значительных потерь в районе Угледара. Шойгу недавно посетил Мурадова якобы на западе Донецкой области — вероятно, чтобы оценить жизнеспособность наступления в Угледаре, а также дальнейшую роль Мурадова как командующего ВВО. Остается неясным, решил ли Шойгу предоставить Мурадову необходимые ресурсы для возобновления наступления, однако Мурадов может решить, что должен в любом случае продемонстрировать свою «компетентность» как командующего ВВО и возобновить наступление на Угледар. Однако, напоминает ISW, российским войскам необходимо будет продвинуться на 24 км от нынешней линии фронта в Угледаре, чтобы добиться возможности поддерживать операции армии РФ в других частях Донецкой области. А это темпы продвижения, которых российские силы не достигали с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину. Возобновление наступления на Угледар было бы неправильным распределением уже истощенных сил РФ «для все более бессмысленных операций», однако личные мотивы Мурадова могут заставить российские силы в этом районе все же возобновить эти операции, констатирует ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

власти РФ, вероятно, создают « добровольческие» военные формирования при российских государственных энергетических компаниях, чтобы распределить ответственность за управление подразделениями, облегчить нагрузку на государственный бюджет и региональные бюджеты, а также привлечь финансовые ресурсы этих структур;



добровольческие» военные формирования при российских государственных энергетических компаниях, чтобы распределить ответственность за управление подразделениями, облегчить нагрузку на государственный бюджет и региональные бюджеты, а также привлечь финансовые ресурсы этих структур; Приднестровское оккупационное « правительство» обвинило Украину в причастности к якобы « террористическому сговору» — вероятно, в рамках российских информационных операций по подрыву доверия к Украине и дестабилизации Молдовы;

правительство» обвинило Украину в причастности к якобы террористическому сговору» — вероятно, в рамках российских информационных операций по подрыву доверия к Украине и дестабилизации Молдовы; российские войска продолжают вести наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная;

оккупанты продолжают наступательные операции в Бахмуте и вокруг него, однако пока не смогли добиться ни одной из форм окружения или охвата города;

российские войска продолжают наступательные действия на подступах к Донецку и вблизи Угледара;

украинские чиновники сообщили, что российская оккупационная « власть» готовится к проведению на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей новой волны мобилизации весной 2023 года, к которой могут привлечь подростков 2006 года рождения;

готовится к проведению на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей новой волны мобилизации весной 2023 года, к которой могут привлечь подростков 2006 года рождения; российские чиновники и оккупационные «в ласти» продолжают усилия по интеграции оккупированных территорий в российскую политическую и бюрократическую системы.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, ситуация на юге и северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW