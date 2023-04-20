Обслуживание украинских Leopard 2 в Польше планируют согласовать на Рамштайне — СМИ 20 апреля, 16:47 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Переданные Украине немецкие танки Leopard 2 хотят обслуживать в Польше. Вопрос должен быть согласован на следующей встрече Рамштайн 21 апреля, сообщает Polsat News.

По информации издания, обслуживание танков Leopard 2 может проходить на оборонном заводе Bumar-Labędy в Гливице. Переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

В случае, если обсуждения увенчаются успехом, соответствующий меморандум может быть подписан союзниками Украины на встрече Рамштайн в эту пятницу.

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Президент польского оборонного завода Эдита Шиманская подтвердила журналистам, что «механический завод в Гливице готов создать хаб для ремонта бронетехники, которую использует украинская армия».

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15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard. Ряд союзников уже поставил все обещанное.

