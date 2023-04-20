Обслуживание украинских Leopard 2 в Польше планируют согласовать на Рамштайне — СМИ
Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Переданные Украине немецкие танки Leopard 2 хотят обслуживать в Польше. Вопрос должен быть согласован на следующей встрече Рамштайн 21 апреля, сообщает Polsat News.
По информации издания, обслуживание танков Leopard 2 может проходить на оборонном заводе Bumar-Labędy в Гливице. Переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.
В случае, если обсуждения увенчаются успехом, соответствующий меморандум может быть подписан союзниками Украины на встрече Рамштайн в эту пятницу.
Президент польского оборонного завода Эдита Шиманская подтвердила журналистам, что «механический завод в Гливице готов создать хаб для ремонта бронетехники, которую использует украинская армия».
15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard. Ряд союзников уже поставил все обещанное.