«Стратегический перелом». В ЦПД спрогнозировали, какие последствия для РФ будет иметь передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk

В случае предоставление Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk , в зоне поражения окажется вся европейская часть России — от Санкт-Петербурга до Урала.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он уточнил, что эти ракеты способны уничтожать цели на дистанции до 2500 км.

«Заявление вице-президента Вэнса об этом (о возможной передаче — ред.) — уже серьезно. И это не тактическое сдерживание, а стратегический перелом», — заявил Коваленко.

Он добавил, что под возможным ударом в случае передачи окажется вся европейская часть России — от Санкт-Петербурга до Урала.

«Сейчас все это под прицелом дронов и других средств. Но Tomahawk могут стать отдельной историей», — добавил он.

В ЦПД также отмечают, что более уязвимыми станут нефтеперерабатывающие заводы, газовые хабы, электростанции и транспортные узлы.

Российская же экономика, прогнозирует Коваленко, столкнется с потерей экспортных доходов, которые «невозможно компенсировать быстро». Также это может привести к долгосрочному кризису и ослаблению позиций на мировых рынках.

«Трамп дал понять: его терпение не безгранично. США уже показали готовность действовать жестко в Иране. Теперь Кремль рискует получить десятилетия развалины в собственных тыловых регионах. Война переходит в фазу стратегического давления на Россию», — сказал Коваленко.

Обсуждение предоставления Украине ракет Tomahawk

26 сентября издание Axios сообщило, что ракеты Tomahawk — единственная система американского оружия, которую президент США Дональд Трамп не согласился продавать странам НАТО для Украины.

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Кроме того, в интервью The Axios Show, которое опубликовали 25 сентября, президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

Инфографика: NV

В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

В июле 2025 года издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник сообщило, что Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

Однако заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что если США передадут дальнобойные ракеты Tomahawk, их будет сложно развернуть, ведь у Украины нет стратегических самолетов, с которых их запускают.