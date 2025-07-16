Если США передадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk , их будет сложно развернуть, ведь у Украины нет стратегических самолетов, с которых их запускают.

Об этом сказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии для The Guardian.

«Их непросто использовать. Основными носителями являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков», — признал он.

Он также подчеркнул, что Украине важно наносить «кинетические» удары по военным объектам в глубине России. В настоящее время с Вашингтоном продолжаются переговоры по снятию ограничений на использование ракет ATACMS с радиусом действия 300 км.

По словам Скибицкого, поскольку Россия переместила свои стратегические военные базы более чем на 500 км от границы с Украиной, Силы обороны могут нанести по ним удар только с помощью беспилотников с 5 кг взрывчатки.

Ракеты ATACMS же оснащены 500-килограммовой взрывчаткой и могут повлечь за собой большие разрушения.

«Для нас очень важно получить разрешение от США на использование ракет большой дальности. Мы хотим разрушать и выводить из строя, согласно процедуре НАТО», — заявил он.

Инфографика: NV

15 июля газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружения на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет о «огромном количестве военной техники», в частности средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.