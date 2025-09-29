В Кремле прокомментировали возможную поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине

Его слова приводят российские пропагандисты.

Песков заявил, что если США передадут Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, на ход боевых действий «это не повлияет».

«Даже если окажется, что США поставят ракеты Tomahawk Украине на фронте ничего не изменится. Tomahawk не смогут изменить динамику», — утверждает он.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Обсуждение предоставления Украине ракет Tomahawk

26 сентября издание Axios сообщило, что ракеты Tomahawk — единственная система американского оружия, которую президент США Дональд Трамп не согласился продавать странам НАТО для Украины.

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Кроме того, в интервью The Axios Show, которое опубликовали 25 сентября, президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

В июле 2025 года издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник сообщило, что Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

Однако заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что если США передадут дальнобойные ракеты Tomahawk, их будет сложно развернуть, ведь у Украины нет стратегических самолетов, с которых их запускают.