Путин генералам не простит. Что происходит в бункере российского фюрера? 17 апреля, 10:15 Цей матеріал також доступний українською Андрей Пионтковский: Нигде публично Путин от первоначальных целей войны не отказывался (Фото:REUTERS)

В ожидании битвы за Донбасс подковерная борьба в Кремле продолжается

Сейчас в путинском окружении происходит примерно то же, что показано в последних сериях знаменитого сериала о Штирлице 17 мгновений весны. Ситуация типична. Это происходило в гитлеровском бункере, и в сталинском. Когда военное поражение — это всегда приводит к обострению отношений между фюрером и военными (генеральным штабом). Москва потерпела поражение в битве за Киев, и, естественно, все, что происходит сейчас в Кремле, — это ищется ответ на вопрос «Кто виноват?» Фюрер, сформулировавший нелепые авантюристические задачи, или виноваты военные, которые не выполнили его блестящий замысел.

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Собственно, это началось 25 марта, когда начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал Сергей Рудской публично заявил, мол, мы корректируем планы войны. И сформулировал новые планы, совершенно противоположные замыслам Путина. По Путину — это полная оккупация Украины, уничтожение украинского государства, денацификация. А Рудской говорил — «да мы и не планировали занимать никакие города, мы хотим просто обеспечить безопасность Донбасса, ну, может быть расширить территорию до границ Луганской и Донецкой областей». Это совершенно разные концепции войны, и Путин был вынужден согласиться с отводом войск от Киева и Чернигова. И генералы, и Путин сошлись пока на том, что откроют вторую крупную битву за Донбасс, стараясь расширить всю территорию, а как там дальше — посмотрим.

Но нигде публично Путин от первоначальных целей войны не отказывался. И он, конечно, никогда не простит генералам этой попытки изменить цели войны. Он назначил над ними другого командующего — генерала Александра Дворникова, у которого репутация — «мясник Алеппо» и «палач Сирии». Он мог воевать только, расстреливая с воздуха беззащитные города, у которых не было ни авиации, ни ПВО. Вот и все его «подвиги», которые он, видимо, собирается повторять в Украине.

Но в ожидании битвы за Донбасс борьба в Кремле продолжается. Мы же слышим об арестах 20-ти генералов, об аресте генерал-полковника Сергея Беседы, аресте идеолога русской войны Владислава Суркова. Путин отчаянно ищет людей, которых он должен обвинить в неудаче.

Путин отчаянно ищет людей, которых он должен обвинить в неудаче

Пока все ждут результата этой второй битвы за Донбасс. Если она окончится с точки зрения Москвы так же неудачно, как и битва за Киев, а, скорее всего, по мнению большинства военных экспертов, это так и будет, так как никаких новых резервов Путину мобилизовать не удалось, то борьба в Кремле перейдет в решающую стадию. Или Путин арестует, или перестреляет всех генералов, обвинив их в предательстве, или они нанесут ему превентивный удар. Вот будем за этим процессом с удовольствием наблюдать.

Кстати, кратко остановлюсь на роли Суркова. Я полагаю, что он преднамеренно выступил таким подстрекателем к войне, зная слабости Путина, и, предугадывая, что это в конце концов закончится для него и для империи крахом. Ведь Сурков, как все чеченцы, как тот же Рамзан Кадыров, ненавидят, конечно, Россию и русских за все то, что те сделали на Северном Кавказе и в Чечне в частности, за последние 200 лет, та что, возможно, он видел свою миссию, как чеченского патриота, в том, чтобы максимально нагадить России, продвигая эту безумную концепцию «русского мира», издеваясь над своими русскими хозяевами. Видимо за это и придется ему сейчас ответить. Он арестован, пока под домашним арестом, но ждет, когда его направят в Лефортово, в пыточные камеры, где уже допрашивают Беседу.

На днях в Кремле высказались, что могут «ударить по центрам принятия решений в Киеве». И аналитики начали задаваться вопросом, как далеко готов зайти Путин, чтобы отомстить за тот же крейсер Москва. Но, слушайте, куда еще дальше мстить?! Он совершает каждый день чудовищные преступления в Украине. Вся эта картина открывается во всех городах, из которых оккупанты ушли. Ну, будет продолжать. Тем более, очень показательно назначение вот этого палача из Сирии Дворникова командующим российскими войсками в Украине. И по российскому телевидению каждый день раздаются призывы, мол, мы слишком мягкие, нужно уничтожать центр принятия решений, руководство Украины и так далее. Ну что же, вы, украинцы, сражаетесь со страшным врагом, с фашистским государством, готовым на любые преступления.

Но положительная новость последней недели — Запад решил помогать Украине более значимо — поставкой наступательных тяжелых вооружений. До сознания Запада дошло, что в случае победы в Украине Путин не остановится, пойдет дальше. Так лучше его остановить сейчас, когда сейчас сражается и за себя, и за Запад 40-миллионный народ на огромной территории. И через две недели у самой мотивированной в мире украинской армии будет самое современное оружие. К сожалению, Запад всегда запаздывает в своей поддержке. Если бы это оружие было раньше, то так называемая битва за Донбасс закончилась бы освобождением всего Донбасса и Крыма.

Я полагаю, что наиболее вероятный результат этой битвы — они остановятся на какой-то там новой линии. Условно говоря, русские возьмут Авдеевку, а украинцы — Горловку. От этого ничего не изменится. Но время-то играет на Украину. Она получает все более эффективное вооружение. Стратегически Путин войну проиграл. что приведет ко встречному конфликту в бункере как раз уже точно по последним сериям знаменитого сериала о Штирлице.

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