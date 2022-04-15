«Вопрос не только Украины». Мир должен быть готов к тому, что Путин может применить ядерное оружие — Зеленский 15 апреля, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский в Киевской области (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть готов к тому, что Россия может использовать точечное ядерное оружие.

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В комментарии CNN он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию.

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«Не только я — весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть неправдивая информация, а может быть правда», — заявил Зеленский.

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Президент также добавил, что Россия вполне может пойти на такой шаг, так как для российского руководства не играет роль человеческая жизнь.

«Но это вопрос не Украины, не только Украины, но и всего мира, я думаю», — добавил он.

15 апреля в Минобороны Украины заявили, что Киев и западные партнеры не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на территории Украины.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс предупреждает, что угроза использования РФ ядерного оружия не должна восприниматься «легкомысленно», поскольку российский диктатор Владимир Путин сталкивается с неудачами в Украине. При этом он подчеркнул, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится пойти на такой шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что страна-агрессор может решиться на применение ядерного оружия. Но президент отмечал — Россия сможет использовать ядерное оружие, когда будет чувствовать преимущество над оппонентом, а не когда РФ будут загнана в угол, как считают некоторые западные лидеры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину РФ применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существованию страны-агрессора.

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