Путин в разговоре с Эрдоганом затронул "дело Скрипаля"

Путин заговорил о 20 странах, причастных к производству вещества, похожего на Новичок

Президент России Владимир Путин в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом упомянул дело об отравлении Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Об этом пишет РИА Новости по итогам пресс-конференции Путина после визита в Анкару.

Как известно, Скрипалей отравили 4 марта в торговом центре Maltings в Солсбери. Лондон объявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

В свою очередь российский президент 3 апреля заявил, что отравляющие вещества, "похожие на Новичок", могут производиться в 20 странах.

Ранее эксперты Министерства обороны Великобритании не смогли доказать, что отравляющее вещество, задействованное при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, было сделано в России.

Руководство Великобритании потребовало от Москвы объясниний происхождение вещества по делу отравления Скрипаля, но получило отказ. В результате Великобритания выслала 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще 29 стран и НАТО выслали 152 представителя РФ. Среди них и Украина (13).