Это террористический акт. В МИД России обнародовали разъяснение по делу Скрипаля

Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало памятную записку с разъяснением об отравлении в британском Солсбери бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Памятная записка состоит из семи пунктов (кратко):

1. Россия заявила, что российский запас химического оружия был полностью ликвидирован. Этот факт был официально подтвержден Организацией по запрещению химического оружия.

2. Британия отклонила предложение посольства РФ о совместном расследовании дела и отказалась предоставить российским специалистам образцы проб химического вещества, которым отравили Скрипалей.

3. Москва настаивает, что инцидент в Солсбери никак не подпадает под мандат Совета Безопасности ООН. До получения заключения со стороны ОЗХО любые дискуссии на этот счет - бессмысленны.

4. В МИД РФ ожидают от ОЗХО проведения полноценное независимое расследование образцов химического вещества с соблюдением всех соответствующих положений Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

5. Россия заявляет, что отравление Сергея Скрипаля и его дочери с применением токсичных химикатов следует рассматривать как террористический акт. В МИД РФ настаивают, что Москва не применяла химическое оружие против Великобритании.

6. Великобритания нарушает правила межгосударственного общения, отказывая российской стороне в предоставлении информации о ходе расследования в отношении российской гражданки Юлии Скрипаль.

7. Россия готова к полноформатному и открытому сотрудничеству с Великобританией и "никогда не будет говорить на языке ультиматумов и отвечать на неофициальные устные вопросы".

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания обвиняет Москву в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.