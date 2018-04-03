Британские эксперты не смогли установить источник происхождения газа Новичок

Эксперты центра исследований отравляющих веществ Министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун не смогли установить происхождение вещества нервно-паралитического действия Новичок, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Как сообщил руководитель лаборатории Гэри Эйткенхед в комментарии Sky News, исследователи не смогли доказать, что отравляющее вещество было сделано в России.

"Мы не установили точный источник [происхождения газа Новичок]...но мы предоставили научные данные правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать окончательные выводы", - сказал он.

Однако он подтвердил, что для создания вещества необходимы "чрезвычайно сложные методы, которые доступны только государственным субъектам".

Эйткенхед добавил, что для установления происхождения газа Новичок необходим доступ к "другим материалам", некоторые из которых основаны на разведывательных данных.

"Наша работа - предоставить научное обоснование того, что представляет собой это конкретное нервно-паралитическое вещество. Мы установили его конкретный класс и то, что это военный класс. Но это не наша работа - говорить, где оно было изготовлено", - сказал он.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

Лондон потребовал от России ответов касательно происхождения отравляющего вещества, на что получил отказ. В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.