Путин просил Эрдогана не участвовать в саммите Крымской платформы — Джемилев 28 августа, 22:12 Путин и Эрдоган в Сочи (Фото:Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS)

Россия пыталась помешать проведению второго саммита Крымской платформы 23 августа. Российский диктатор Владимир Путин даже отговаривал от участия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Крыму. Реалии.



"Россия какими только методами не пыталась отказать всех, вплоть до шантажа и угроз. Мне рассказывали, что Путин говорил Эрдогану: мол, откроем поток туристов, расширим торговлю, лишь бы Турция не участвовала в саммите. А Эрдоган говорит: там же [в Крыму] родственники мои живут; я потом скажу им, что обменял их на туристов? И потом Украина наш сосед, а за Кораном соседи должны друг другу помогать, сказал он. И на этот раз он сам выступил с хорошей речью", – рассказал лидер крымскотатарского народа.

Видео дня

Он также рассказал, что в саммите должны были участвовать в частности Нигер и Республика Конго, но в последний момент «что-то произошло».

"Планировала еще участвовать Гана, потом они сказали, что по техническим причинам не смогут, но присоединяются к итоговому документу, который будет принят", - рассказал Джемелев.

23 августа Украина провела уже второй саммит Крымской платформы - на этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он состоялся в онлайн-формате.

Крымская платформа – это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собирал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвало огромное раздражение России. В нем приняли участие 46 международных делегаций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.