«Справедливым миром». Эрдоган убежден, что война должна закончиться восстановлением территориальной целостности Украины 23 августа, 18:51 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война России против Украины должна завершиться справедливым миром, при котором будет сохранена территориальная целостность и суверенитет Украины.

«Мы считаем, что продолжающаяся от 24 февраля война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция приложила чрезвычайные усилия для того, чтобы создать дипломатический эффективный канал для достижения этой цели», — сказал он во время выступления на Крымской платформе.

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Он добавил, что Стамбул полон решимости в продолжении усилий по восстановлению мира. Эрдоган подчеркнул, что международное право требует, чтобы Крым вернули под контроль Украины, а Турция считает захват Крыма незаконным и неконституционным.

«Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, для поддержки территориальной целостности Украины, ее суверенитета, для политической системы», — отметил турецкий президент.

Во вторник, 23 августа, Украина проводит уже второй саммит Крымской платформы, в котором принимают участие более 60 иностранных участников.

Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собрал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение России. Тогда в нем участвовали 46 международных делегаций.

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