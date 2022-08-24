Принципиально новая ситуация. Три вывода после Крымской платформы 24 августа, 17:39

23 августа состоялся второй саммит Крымской платформы. Как в прошлом году, так и сейчас это — одно из главных внешнеполитических событий года для Украины

В нынешнем саммите «Крымской платформы» для меня имеют значение не столько конкретные речи (а интересных и показательных заявлений было много — от жесткой и принципиальной позиции президента Зеленского — до призывов готовиться к затяжной войне и опровержений «усталости от войны» со стороны некоторых участников саммита, и многое другое), не столько нюансы и детали этого саммита, а контекст и общее значение «Крымской платформы» в нынешних условиях полномасштабной войны России против Украины.

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Вывод первый — «Крымская платформа» не просто продолжает свою деятельность, а выходит на новый уровень и расширяет свои масштабы. Даже по сугубо количественному измерению — в саммите «Крымской платформы» в этом году приняли участие представители 60 стран и международных организаций (в прошлом году — 46), причем на высшем уровне (руководителей государств и правительств) — около 40 стран (в прошлом году — 15). На этот раз к «Крымской платформе» присоединились некоторые страны Африки и Американского континента. Очень важно, что это происходит в условиях полномасштабной войны и сейчас сам факт участия в саммите «Крымской платформы» является проявлением активной солидарности с Украиной и прямой поддержки нашей страны. Также особо отмечу, что президент Польши Анджей Дуда лично приехал в Киев для участия в саммите «Крымской платформы», несмотря на очевидные опасности вероятных российских обстрелов столицы Украины.

Вывод второй — тема деоккупации Крыма переходит из абстрактно-теоретической, информационно-дипломатической плоскости на практический уровень. О деоккупации Крыма прямо начинают говорить украинские власти — президент Зеленский и другие официальные лица, и это поддерживают наши ближайшие партнеры. А другие начинают к этому привыкать. Победа в нынешней войне против российской агрессии означает для нас полное освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. И в этом вопросе есть полный консенсус между государственным руководством страны и украинским обществом. Если в прошлом году главная задача «Крымской платформы» заключалась в том, чтобы не дать международному сообществу забыть о Крыме, о российской оккупации Крыма, об украинском статусе Крыма, то сейчас начинает возникать принципиально новая ситуация. Война постепенно начинает перемещаться и на Крымский полуостров. Точечные удары Вооруженных Сил Украины и Украинского сопротивления по военным объектам в Крыму — тому свидетельство. И это только начало.

Война постепенно начинает перемещаться и на Крымский полуостров

Вывод третий — и дипломатическая работа «Крымской платформы», и практическая деятельность Вооруженных Сил Украины и Украинского сопротивления в Крыму демонстрируют, что Крым не является неприкосновенной «красной линией» в военно-политическом противостоянии Украины и россии. В москве как раз настаивали, что статус Крыма «вне обсуждения», и частично (скорее неформально) кремлю удалось реализовать эту позицию путем Минских договоренностей, в которых тему Крыма обошли стороной. Сейчас украинская позиция кардинально иная — принципиальное и упорное продвижение темы об украинском статусе Крыма в международном контексте. И даже просто формальное признание украинского статуса Крыма с точки зрения международного права (как это сделал президент Турции Эрдоган и некоторые другие участники саммита «Крымской платформы») легитимизирует наше право на деоккупацию Крыма, в том числе и военным способом.

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